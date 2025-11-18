Tam Boyutta Gör Apple, Ekim ayında iPhone 17 modellerine olan yoğun talep sayesinde iPhone satışlarını bir önceki yıla göre %37 artırdı. iPhone’lar, ilgili ayda Çin'de satılan tüm akıllı telefonların %25'ini oluşturarak 2022'den bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Satılan her dört telefondan biri iPhone

Tam Boyutta Gör Ekim ayında Çin’de satılan her dört akıllı telefondan biri iPhone oldu. Bu, Apple'ın premium segmentte daha az rakibinin olduğu 2022 yılından bu yana ulaşamadığı bir pazar payı dönüm noktası. iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, standart iPhone 17'nin liderliğinde orta-yüksek çift haneli yüzdelik büyümeye ulaştı.

Düz iPhone 17, en çok satan model oldu

Yeni iPhone modellerinin Apple'ın birim satışlarının %80'inden fazlasını oluşturduğu bildirildi. Bu, Apple için Aralık çeyreğine dair en iyi başlangıç ​​oldu ve toplam satışlar, Ekim 2021’de görülen önceki zirveyi önemli ölçüde aştı. Çin'de satılan her dört akıllı telefondan birinin iPhone olması, daha önce yalnızca bir kez, 2022'de gerçekleşti.

Yerli markalar da Çin akıllı telefon pazarındaki büyümeye katkıda bulundu. Xiaomi, 17 serisinin erken lansmanının ardından on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ikinci sıraya yükseldi. Oppo’nun akıllı telefon satışları, Find X9 serisi ve Reno 14 serisine olan talebin etkisiyle Ekim ayında %19 arttı. 25 Kasım'da Huawei Mate 80 serisinin tanıtılmasıyla birlikte tablo nasıl değişecek göreceğiz.

Çin'de iPhone satışları patladı: iPhone 17 serisine ilgi büyük!

