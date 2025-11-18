Çin'de iPhone satışları patladı: iPhone 17 serisine ilgi büyük!

Satılan her dört telefondan biri iPhone
Düz iPhone 17, en çok satan model oldu
Yeni iPhone modellerinin Apple'ın birim satışlarının %80'inden fazlasını oluşturduğu bildirildi. Bu, Apple için Aralık çeyreğine dair en iyi başlangıç oldu ve toplam satışlar, Ekim 2021’de görülen önceki zirveyi önemli ölçüde aştı. Çin'de satılan her dört akıllı telefondan birinin iPhone olması, daha önce yalnızca bir kez, 2022'de gerçekleşti.
Yerli markalar da Çin akıllı telefon pazarındaki büyümeye katkıda bulundu. Xiaomi, 17 serisinin erken lansmanının ardından on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ikinci sıraya yükseldi. Oppo'nun akıllı telefon satışları, Find X9 serisi ve Reno 14 serisine olan talebin etkisiyle Ekim ayında %19 arttı. 25 Kasım'da Huawei Mate 80 serisinin tanıtılmasıyla birlikte tablo nasıl değişecek göreceğiz.