Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de iPhone satışları patladı: iPhone 17 serisine ilgi büyük!

    Counterpoint'in verilerine göre, Apple'ın yeni iPhone 17 serisine Çin'deki kullanıcılar yoğun ilgi gösteriyor. Şirketin Ekim ayında iPhone satışları bir önceki yıla göre %37 oranında arttı.

    apple iphone 17 satışları çinde %37 arttı Tam Boyutta Gör
    Apple, Ekim ayında iPhone 17 modellerine olan yoğun talep sayesinde iPhone satışlarını bir önceki yıla göre %37 artırdı. iPhone’lar, ilgili ayda Çin'de satılan tüm akıllı telefonların %25'ini oluşturarak 2022'den bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

    Satılan her dört telefondan biri iPhone

    Çin'de iPhone satışları Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında Çin’de satılan her dört akıllı telefondan biri iPhone oldu. Bu, Apple'ın premium segmentte daha az rakibinin olduğu 2022 yılından bu yana ulaşamadığı bir pazar payı dönüm noktası. iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, standart iPhone 17'nin liderliğinde orta-yüksek çift haneli yüzdelik büyümeye ulaştı.

    Düz iPhone 17, en çok satan model oldu

    Yeni iPhone modellerinin Apple'ın birim satışlarının %80'inden fazlasını oluşturduğu bildirildi. Bu, Apple için Aralık çeyreğine dair en iyi başlangıç ​​oldu ve toplam satışlar, Ekim 2021’de görülen önceki zirveyi önemli ölçüde aştı. Çin'de satılan her dört akıllı telefondan birinin iPhone olması, daha önce yalnızca bir kez, 2022'de gerçekleşti.

    Yerli markalar da Çin akıllı telefon pazarındaki büyümeye katkıda bulundu. Xiaomi, 17 serisinin erken lansmanının ardından on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ikinci sıraya yükseldi. Oppo’nun akıllı telefon satışları, Find X9 serisi ve Reno 14 serisine olan talebin etkisiyle Ekim ayında %19 arttı. 25 Kasım'da Huawei Mate 80 serisinin tanıtılmasıyla birlikte tablo nasıl değişecek göreceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toki'den ev alanların yorumları megan 2 neden tutulmuyor plastik kelepçe nerede satılır iphone borsa altın ekleme coversyl 5 mg kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum