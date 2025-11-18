iPhone Air'ı tanıtan tasarımcı Apple'dan ayrıldı

Tam Boyutta Gör Apple’ın tasarım ekibinden bir kişi daha şirketten ayrıldı. Bu sefer, Apple’ın en ince telefonu iPhone Air’ı tanıtan Abidur Chowdhury, Apple’daki kariyerine noktayı koydu.

Apple'ın en ince telefonunu tasarlayan isimdi

Bu yıl ultra ince iPhone Air piyasaya sürüldüğünde, endüstriyel tasarımcı Abidur Chowdhury ön plandaydı. Chowdhury, tanıtım videosunda cihazın estetiğini ayrıntı olarak gururla anlattı. Merakla beklenen cihazın çıkışından sadece birkaç ay sonra Chowdhury, altı yıllık sektörel tasarım kariyerini bir yapay zeka girişimiyle değiştirerek Apple'dan ayrıldı.

iPhone Air, beklenen ilgiyi görmedi

iPhone Air'ın inanılmaz ince tasarımı eleştirmenler ve endüstriyel tasarımcılar tarafından büyük beğeni toplasa da, raporlar satış rakamlarının beklentileri karşılamadığını gösteriyor. Baş tasarımcı, tüketicilerden gelen eleştiriler üzerine mi ayrıldı sorusunun yanıtı ise Mark Gurman’a göre “Hayır”. Gurman, Apple’dan ayrılan tasarımcının iPhone Air'ın satış performansıyla ilgisi olmadığını söylüyor.

Chowdhury'nin ayrılışı, Apple'ın tasarım merkezindeki devam eden değişim sürecinin son halkası. Tasarım şefi Jony Ive’ın 2019'daki ayrılışından bu yana, yaratıcı ekip neredeyse tamamen değişti ve birçok kıdemli çalışan emekli oldu ya da yeni girişimlere başladı; bunlardan bazıları Ive’ın kendi şirketine katıldı. Sürekli devam eden bu beyin göçü, Apple ürünlerinin gelecekteki görünüm ve hissinin artık tamamen yeni nesil tasarımcıların elinde olduğu anlamına geliyor. Ekip, uzun süredir Operasyon Direktörü olarak görev yapan Jeff Williams'ın emekli olmasının ardından, yakın zamanda doğrudan CEO Tim Cook'a bağlı çalışmaya başladı. Chowdhury, ekipten ayrılan en yeni ve en önemli isim.

