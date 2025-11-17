OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı: "24 saati aşan ilk telefon"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus 15’in pil performansı için merakla beklenen kıyaslama sonuçları yayınlandı ve cihaz, PCMark Android Work 3.0 testinde görülmemiş bir başarıya ulaştı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 7.300mAh silisyum-karbon bataryanın birleşimi, amiral gemisi segmentinde şimdiye kadaki en uzun pil süresini sunuyor. Ayrıca bu testte ilk kez 24 saat bariyerini aşan akıllı telefon oldu.

OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı

PCMark 3.0 testinde OnePlus 15 tam 1.576 dakika, yani 26,2 saat dayanabildi. Bu sonuç, listeyi uzun süredir domine eden RedMagic 8 Pro’yu 314 dakika farkla geride bıraktı.Yapılan testlerde ise ekran sürekli açık kalırken cihaz aralıksız iş yükleri arasında geçiş yapıyor. Buna rağmen OnePlus 15’in 24 saati aşması, hem batarya kimyasının hem de Snapdragon 8 Elite Gen 5’in güç verimliliğinin göstergesi oldu.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için OnePlus 15’in bataryası iki adet 3.650mAh silisyum-karbon hücreden oluşuyor. Performans tablosunun devamında ise, RedMagic 8 Pro (1.262 dakika), Moto Edge+ 2023 (1.260 dakika) ve OnePlus 12 (1.227 dakika) gibi modeller yer alıyor. Google Pixel 10 Pro Fold, Pixel 9a veya Samsung Galaxy S24 Ultra gibi modeller ise 900-1.000 dakika aralığında değerler elde etti.

OnePlus 15’in bu başarıyı tek başına batarya kapasitesiyle elde etmediğini de eklemek gerek. Şirketin yazılım tarafında yaptığı optimizasyonlar ve Snapdragon 8 Elite Gen 5’in güç yönetimi, test boyunca kararlı bir tüketim eğrisi sunmuş görünüyor.

