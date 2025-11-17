OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı: "24 saati aşan ilk telefon"

PCMark 3.0 testinde OnePlus 15 tam 1.576 dakika, yani 26,2 saat dayanabildi. Bu sonuç, listeyi uzun süredir domine eden RedMagic 8 Pro’yu 314 dakika farkla geride bıraktı.Yapılan testlerde ise ekran sürekli açık kalırken cihaz aralıksız iş yükleri arasında geçiş yapıyor. Buna rağmen OnePlus 15’in 24 saati aşması, hem batarya kimyasının hem de Snapdragon 8 Elite Gen 5’in güç verimliliğinin göstergesi oldu.
OnePlus 15’in bu başarıyı tek başına batarya kapasitesiyle elde etmediğini de eklemek gerek. Şirketin yazılım tarafında yaptığı optimizasyonlar ve Snapdragon 8 Elite Gen 5’in güç yönetimi, test boyunca kararlı bir tüketim eğrisi sunmuş görünüyor.