Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı: "24 saati aşan ilk telefon"

    OnePlus 15'in PCMark 3.0 pil testindeki sonucu açıklandı. Amiral gemisi, 1.576 dakikalık skorla test tarihinde ilk kez 24 saati aşarak tüm rakiplerini geride bıraktı.

    OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı: '24 saati aşan ilk telefon' Tam Boyutta Gör
    OnePlus 15’in pil performansı için merakla beklenen kıyaslama sonuçları yayınlandı ve cihaz, PCMark Android Work 3.0 testinde görülmemiş bir başarıya ulaştı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 7.300mAh silisyum-karbon bataryanın birleşimi, amiral gemisi segmentinde şimdiye kadaki en uzun pil süresini sunuyor. Ayrıca bu testte ilk kez 24 saat bariyerini aşan akıllı telefon oldu. 

    OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı

    PCMark 3.0 testinde OnePlus 15 tam 1.576 dakika, yani 26,2 saat dayanabildi. Bu sonuç, listeyi uzun süredir domine eden RedMagic 8 Pro’yu 314 dakika farkla geride bıraktı.Yapılan testlerde ise ekran sürekli açık kalırken cihaz aralıksız iş yükleri arasında geçiş yapıyor. Buna rağmen OnePlus 15’in 24 saati aşması, hem batarya kimyasının hem de Snapdragon 8 Elite Gen 5’in güç verimliliğinin göstergesi oldu.

    OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı: '24 saati aşan ilk telefon' Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için OnePlus 15’in bataryası iki adet 3.650mAh silisyum-karbon hücreden oluşuyor. Performans tablosunun devamında ise, RedMagic 8 Pro (1.262 dakika), Moto Edge+ 2023 (1.260 dakika) ve OnePlus 12 (1.227 dakika) gibi modeller yer alıyor. Google Pixel 10 Pro Fold, Pixel 9a veya Samsung Galaxy S24 Ultra gibi modeller ise 900-1.000 dakika aralığında değerler elde etti.

    OnePlus 15’in bu başarıyı tek başına batarya kapasitesiyle elde etmediğini de eklemek gerek. Şirketin yazılım tarafında yaptığı optimizasyonlar ve Snapdragon 8 Elite Gen 5’in güç yönetimi, test boyunca kararlı bir tüketim eğrisi sunmuş görünüyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dünyaya gelmeden önce ruhun herşeyi bildiğini fakat bunları yaşam içinde unuttuğunu doktor yazısı çeviri ikinci 6 ay askerlik iptal edilir mı eski uydu alıcısı türksat 4a ayarları dizel araç yakıt geri kaçırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum