CEA, CES 2016 öncesi isim değişikliğine gidiyor

Her yıl kullanıcı elektroniklerinin farklı alanlarından binlerce firmayı bir araya getiren CES fuarını düzenleyen Consumer Electronics Association, yıllardır yenilikçi teknolojilerin kullanıcılarla buluşmasına aracılık ediyor. Üstlendiği bu misyona uygun olarak kendisi de yenilenmeyi sürdüren CEA, bugün yayınladığı açıklamayla isim değişikliğine gittiklerini ve bugünden itibaren Consumer Technology Association (CTA) olarak anılacaklarını duyurdu.

Bugün New York'ta düzenlenen CES Unveiled etkinliğinde bir araya gelen CTA üyeleri, Ocak ayında düzenlenecek olan CES 2016'da sergilenecek yenilikçi teknolojileri 2 ay önceden inceleme şansı yakaladılar. CTA'nın yeni ismi bu etkinlik sırasında tasdik edilirken, birliğin yeni logosu da etkinlik kapsamında tanıtıldı.

İsim değiştirme kararı hakkında konuşan Consumer Technology Association CEO'su Gary Shapiro, yenilik ve açılımın kullanıcı teknolojileri endüstrisi ve kendileri için önemine vurgu yaptı. Kullanıcı teknolojileri sektörünün yıllar içinde gelişerek hemen hemen tüm önemli endüstrileri kapsar hale geldiğini belirten Shapiro, yeni isimlerinin bu gelişimi ve temsil ettikleri sektörün yenilikçi yapısını daha iyi yansıttığını ifade etti.

İrili ufaklı 2200'den fazla teknoloji firmasını temsil eden CTA'nın çatısı altında BMW, Ford, Google, Lyft, Netflix, Pandora, Snapchat, Starz, Uber, Yelp ve 20th Century Fox gibi firmalar yer alıyor. Elektronik ve donanım alanıyla doğrudan alakalı olmayan bu firmaları da temsil eden CTA'nın ismindeki "elektronik" kelimesini "teknoloji" kelimesiyle değiştirmesi, firmanın bugünkü halini çok daha iyi yansıtıyor.

CES, tüm dünyada yenilikçi teknolojilerle özdeşleşen bir marka olduğu için fuarın isminde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilikçi teknolojilerin tanıtımına ev sahipliği yapacak olan CES 2016, 6 - 9 Ocak 2016 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek.