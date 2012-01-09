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CES 2012 : Freescale'den i.MX 6 serisi işlemciler, göz takip sensörleri, kablosuz şarj teknolojileri fuarda görücüye çıkacak

7 yıl
2,1b
1
1
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında 17 milyardan fazla yongası satışı yapan yarıiletken üretim devi Freescale, CES 2012 fuarında iddialı teknolojilerle boy gösterecek.

2012 yılı için daha çok e-okuyucu ve giriş seviyesi tablet segmentine odaklanacak firma, ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan iki farklı işlemci ile pazara çıkacak. İlki i.MX 6 SoloLite. 

Solo modeli 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli bir işlemci ve Kindle Touch modelinde kullanılan ve 800MHz saat hızında çalışan i.MX 508'den hem enerji tüketimi hem de performans anlamında daha iyi bir görüntü çiziyor. Hedef segmenti ise e-okuyucular.

İkincisi ise i.MX 6 DualLite. Dual modeli 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci. 2D/3D işleme, 1080p video çözümleme, 64-bit düşük enerjide çalışan DDR3 bellek arabirimi ve HDMI/PCIe desteği ile öne çıkıyor. Hedef segmenti ise giriş seviyesi tabletler, IPTV'ler, IP telefonlar, medikal takip cihazları ve ev enerji yönetimi sistemleri. 

Her iki işlemci de e-ink ekranlar için kontrolcüler barındırıyor. Piyasaya çıkışları ise 2012 ikinci yarısını bulacak.

2011 yılında üst seviye tabletlerde görebildiğimiz Cortex-A9 mimarisini temel alan işlemcileri üreticilerin farklı optimizasyonlarıyla artık giriş seviyesi tabletlerde de görebilecek olmamız uygun fiyata uygun performans arayan tüketici kitlesini oldukça memnun edecek. 

İşlemci haricinde Freescale fuarda dört önemli teknoloji daha tanıtacak. Birincisi göz hareketlerini takip ederek atanmış komutları çalıştırabilen Tobii arayüzü. Bu arayüz el hareketlerinin yerini alacak. İkincisi cihazınızla iletişime geçtiği anda onu şarj etmeye başlayan kablosuz şarj çözümleri.
Üçüncüsü hem ev hem de çalışma ortamında uygulanabilecek ve aşırı güç yüklenmelerinden firmaları koruyacak ev enerji yönetim sistemleri. Dördüncüsü ise bir ilacı tanımlayarak hangi sıklıkla kullanılması gerektiğini ve hangi tedavi yöntemini uyguladığını kullanıcıya aktaran artırılmış gerçeklik uyumlu ev medikal yardım sistemi.  

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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekten ilk defa duyduğum bir işlemci. Fakat iddalı olduğu gözler önünde.
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