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CES 2012 : Lenovo'dan 55 inçlik Android 4.0 yüklü Smart TV

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,7b
1
27
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'nun taşınabilir cihaz segmentindeki iddialı ürünlerinin yanında akıllı TV konseptini bir üst noktaya taşıdığı yeni modeli de fuarda oldukça ses getireceğe benziyor. Firmanın yeni akıllı TV modelinin adı LeTV/IdeaTV.

55 inç boyutunda olan LeTV için dev bir tablet tanımlaması yapabiliriz. Tabii dokunmatik özelliği olmayan. LeTV IPS ekrana sahip bir HDTV. İçerisinde ise 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S3 APQ8060 yongada sistemine yer veriyor. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, SD kart girişi, WiFi, 10M/100M Ethernet, HDMI, USB 2.0 bağlantıları ile hem kendi içinde hem de harici depolama çözümleri ile içerik izleyebilmeniz mümkün. 

TV'nin kendine ait bir de uygulama mağazası olacak. Ses kontrolü, webcam ve yüz tanıma sistemli çocuk kilidi diğer özellikleri arasında.  En ilginç özelliği ise Android 4.0 işletim sistemine sahip ilk Smart TV modeli olması. Bu sayede geniş bir uygulama potansiyeli elde ediyor.

LeTv ilk etapta Çin'de piyasaya çıkacak. Diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Ayrıca fiyat bilgisi de fuar esnasında kesinleşecek.

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ezimuse 7 yıl en beğenilen
Türkiye ye ilk BİM de gelir LeTV :D
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LegoLaSH 7 yıl GhosTon
GhosTon

FaruK_26

Bu Android başka nerelere giricek merak ediyorum :)

buzdolabı, çamaşırmakinası, fırın, uydu, dvd blueray oynatıcılar ve en gelişmiş halide evlerin işletim sistemi olacak herhalde :D bide yakında android e siri benzeri bir asistan eklerler oooo hayal gücüm gelişmiş herhalde


Otomobil sektörünede el atsa süper olur .Kaza bela olmaz en azından
Uzun yolculuklarda yorulduğun an android e devredeceksin
GhosTonFaruK_26Bu Android başka nerelere giricek merak ediyorum :)buzdolabı, çamaşırmakinas...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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dreamblue35 7 yıl
anlamdığım neden android yüklü geliyor hiç bir şey yüklü gelmese daha iyi olurdu hiç olmazsa telif hakkı parası ödemezdi
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e j d e r 7 yıl

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BeYaBaN. 7 yıl
lenovo son zamanlarda gerçekten iyi sıçrayışa geçti bakalım devamında neler gelicek
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Virtual Reality 7 yıl
Keşke bizim ülkemizinde kendi teknolojisi ile dünya çapında böyle mükemmel cihazlar üreten bir markası olsa
Başka ülkeler üretiyor biz ağzımız açık bakıyoruz.
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jrblue 7 yıl
Arkadaşlar not olarak belirtmek istediğim birşey var yanlış yönlendirme olmasın.
Lenovo çin hükümeti destekli bir firma. Firmanın %57 si yanlış hatırlamıyorsam çin hükümetine ait. IBM strateji gereği bilgisayar bölümünü Lenovo firmasına sattı. Yani lenovo IBM değildir fakat IBM kalitesinde üretim yapma durumundadır.
Bunu geçen gün yine forumumuzda okumuştum... :)
haberin adresi : donanimhaber.com/...
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Whisper911 7 yıl
evet kullanım konusunu merak ediyorum....
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aboxzux 7 yıl
Dokunmatik degilse ekran ne işe yarayacak ki?
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kenai 7 yıl aboxzux
aboxzux

Dokunmatik degilse ekran ne işe yarayacak ki?


Bu boyda bir ekranı dokunmatik olarak kullanmak istemezsin zaten.
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drlevent 7 yıl aboxzux
aboxzux

Dokunmatik degilse ekran ne işe yarayacak ki?

Söz konusu olan bir Televizyon...asıl dokunmatik olsa ne işe yarar.. (dokunmatik özelliği ne işe yarar manasında). Monitör değil ki.
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MC_K 7 yıl
lenovo son zamanlarda çinli iş adamı aldıktan sonra çok geliştirdi kendisini helal olsun çok iyi gidiyorlar.
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Batuist 7 yıl
Tek kelime ile muhteşem olmuş.. işte geleceğin TVleri bunlar.. android işletim sistemli TVler.. tabi Appleda iTV ile bu pazara girecek ve yine TV pazarında da ios android kapışmasına şahit olacağız. bir kaç ay içinde yaygınlaşıp Türkiyeyede gelseler ne güzel olurdu.. çok çok hoşuma gitti.. süper bir olay...
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yumyjikk 7 yıl
lenovonunu böyle cihazlar cıkarması kullanıcılara olumlu yönde yansır :)
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E_Aydin35 7 yıl
Lenovo'dan iyi atılım android hayatımızın zaten heryerinde :) yakında android robotlar çıkar :)
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