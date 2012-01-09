CES 2012 : Lenovo'dan 55 inçlik Android 4.0 yüklü Smart TV

Lenovo'nun taşınabilir cihaz segmentindeki iddialı ürünlerinin yanında akıllı TV konseptini bir üst noktaya taşıdığı yeni modeli de fuarda oldukça ses getireceğe benziyor. Firmanın yeni akıllı TV modelinin adı LeTV/IdeaTV.





55 inç boyutunda olan LeTV için dev bir tablet tanımlaması yapabiliriz. Tabii dokunmatik özelliği olmayan. LeTV IPS ekrana sahip bir HDTV. İçerisinde ise 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S3 APQ8060 yongada sistemine yer veriyor. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, SD kart girişi, WiFi, 10M/100M Ethernet, HDMI, USB 2.0 bağlantıları ile hem kendi içinde hem de harici depolama çözümleri ile içerik izleyebilmeniz mümkün.





TV'nin kendine ait bir de uygulama mağazası olacak. Ses kontrolü, webcam ve yüz tanıma sistemli çocuk kilidi diğer özellikleri arasında. En ilginç özelliği ise Android 4.0 işletim sistemine sahip ilk Smart TV modeli olması. Bu sayede geniş bir uygulama potansiyeli elde ediyor.





LeTv ilk etapta Çin'de piyasaya çıkacak. Diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Ayrıca fiyat bilgisi de fuar esnasında kesinleşecek.