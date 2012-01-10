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CES 2012: Olympus'dan üç yeni dijital kamera daha; VG-160, VR-340 ve SP-620UZ

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Las Vegas'da düzenlenen ve büyük bir hareketlilikle geçen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2012) Olympus firması üç yeni dijital kamerayı daha fotoğraf meraklılarıyla bir araya getirdi: VG-160, VR-340, SP-620UZ.
Etkinlik kapsamında sergilenen dijital kameralardan VG-160 alt segmentte, VR-340 orta segmentte konumlandırılmış durumda. SP-620UZ ise nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Şimdi yepyeni üç dijital kameranın da teknik özelliklerini, çıkış tarihlerini ve fiyatlarını belirtelim;
Olympus VG-160

CES 2012: Olympus'dan üç yeni dijital kamera daha; VG-160, VR-340 ve SP-620UZ
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  • 14 megapiksel çözünürlük
  • 1/2.3-inç CCD sensör
  • 26-130 mm f/2.8-6.5 objektif
  • 80-1600 arasında değiştirilebilen ISO değeri
  • 3.0-inç, 230.000 piksel LCD ekran
  • 1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı
  • 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydı (Motion JPEG)
  • SD / SDHC kart desteği
  • CIPA standartlarına göre 165 tane çekime olanak tanıyan lityum iyon batarya
  • 96 x 57 x 19 mm ebatlarında ve 125 gram ağırlığında tasarım

Fiyat: 99.99$ / Çıkış tarihi: Şubat 2012 / Renk seçenekleri: Gümüş, siyah, turuncu, kırmızı
Olympus VR-340
CES 2012: Olympus'dan üç yeni dijital kamera daha; VG-160, VR-340 ve SP-620UZ
Tam Boyutta Gör
  • 16 megapiksel çözünürlük
  • 1/2.3-inç CCD sensör
  • 24 - 240 mm f/3.0-5.7 objektif
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi
  • 100-3200 arasında değiştirilebilen ISO değeri
  • 3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran
  • 1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı
  • 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydı (Motion JPEG)
  • SD / SDXC / SDHC / Eye-Fi kart desteği
  • HDMI portu
  • 96 x 57 x 19 mm ebatlarında ve 125 gram ağırlığında tasarım
Fiyat: 149.99$ / Çıkış tarihi: Mart 2012 / Renk seçenekleri: Beyaz, gümüş, siyah, mor, kırmızı

CES 2012: Olympus'dan üç yeni dijital kamera daha; VG-160, VR-340 ve SP-620UZ
Tam Boyutta Gör
Olympus SP-620UZ
CES 2012: Olympus'dan üç yeni dijital kamera daha; VG-160, VR-340 ve SP-620UZ
Tam Boyutta Gör
  • 16 megapiksel çözünürlük
  • 1/2.3-inç CCD sensör
  • TruPic III+ görüntü işlemcisi
  • 25-525 mm f/3.1-5.8 objektif
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi
  • 3.0-inç, 230.000 piksel LCD ekran
  • 1/1500 saniyeye kadar enstantane hızı
  • 100-3200 arasında değiştirilebilen ISO değeri
  • 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde saniyede 30 kare video kaydı (MPEG4, H.264)
  • SD / SDHC / SDXC / Eye-Fi kart desteği
  • 4 x AA bataryayla çalışabilme
  • 106 x 69 x 40 mm ebatlarında tasarım
  • HDMI portu 

Fiyat: 199.99$ / Çıkış tarihi: Ocak 2012 / Renk seçenekleri: Siyah ve gümüş

CES 2012: Olympus'dan üç yeni dijital kamera daha; VG-160, VR-340 ve SP-620UZ
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oyuncu11790 7 yıl
Olympus SP-620UZ alet iyide bazı özellikleri tuhaf geldi
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Stanislas Xavier 7 yıl
SP-620UZ da enstantane hızı neden öyle düşük yukarıda kompak bile 2000 sunuyor gerçi o da çok yüksek bir rakam değil ama kompak makine için yeterli
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