CES 2012: Olympus'dan üç yeni dijital kamera daha; VG-160, VR-340 ve SP-620UZ

Haber Editörü
Las Vegas'da düzenlenen ve büyük bir hareketlilikle geçen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2012) Olympus firması üç yeni dijital kamerayı daha fotoğraf meraklılarıyla bir araya getirdi: VG-160, VR-340, SP-620UZ.
Etkinlik kapsamında sergilenen dijital kameralardan VG-160 alt segmentte, VR-340 orta segmentte konumlandırılmış durumda. SP-620UZ ise nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Şimdi yepyeni üç dijital kameranın da teknik özelliklerini, çıkış tarihlerini ve fiyatlarını belirtelim;
Olympus VG-160
- 14 megapiksel çözünürlük
- 1/2.3-inç CCD sensör
- 26-130 mm f/2.8-6.5 objektif
- 80-1600 arasında değiştirilebilen ISO değeri
- 3.0-inç, 230.000 piksel LCD ekran
- 1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı
- 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydı (Motion JPEG)
- SD / SDHC kart desteği
- CIPA standartlarına göre 165 tane çekime olanak tanıyan lityum iyon batarya
- 96 x 57 x 19 mm ebatlarında ve 125 gram ağırlığında tasarım
Fiyat: 99.99$ / Çıkış tarihi: Şubat 2012 / Renk seçenekleri: Gümüş, siyah, turuncu, kırmızı
Olympus VR-340
- 16 megapiksel çözünürlük
- 1/2.3-inç CCD sensör
- 24 - 240 mm f/3.0-5.7 objektif
- Görüntü stabilizasyon teknolojisi
- 100-3200 arasında değiştirilebilen ISO değeri
- 3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran
- 1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı
- 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydı (Motion JPEG)
- SD / SDXC / SDHC / Eye-Fi kart desteği
- HDMI portu
- 96 x 57 x 19 mm ebatlarında ve 125 gram ağırlığında tasarım
Fiyat: 149.99$ / Çıkış tarihi: Mart 2012 / Renk seçenekleri: Beyaz, gümüş, siyah, mor, kırmızı
Olympus SP-620UZ
- 16 megapiksel çözünürlük
- 1/2.3-inç CCD sensör
- TruPic III+ görüntü işlemcisi
- 25-525 mm f/3.1-5.8 objektif
- Görüntü stabilizasyon teknolojisi
- 3.0-inç, 230.000 piksel LCD ekran
- 1/1500 saniyeye kadar enstantane hızı
- 100-3200 arasında değiştirilebilen ISO değeri
- 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde saniyede 30 kare video kaydı (MPEG4, H.264)
- SD / SDHC / SDXC / Eye-Fi kart desteği
- 4 x AA bataryayla çalışabilme
- 106 x 69 x 40 mm ebatlarında tasarım
- HDMI portu
Fiyat: 199.99$ / Çıkış tarihi: Ocak 2012 / Renk seçenekleri: Siyah ve gümüş
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