CES 2012: Olympus'dan üç yeni dijital kamera daha; VG-160, VR-340 ve SP-620UZ

Las Vegas'da düzenlenen ve büyük bir hareketlilikle geçen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2012) Olympus firması üç yeni dijital kamerayı daha fotoğraf meraklılarıyla bir araya getirdi: VG-160, VR-340, SP-620UZ.

Etkinlik kapsamında sergilenen dijital kameralardan VG-160 alt segmentte, VR-340 orta segmentte konumlandırılmış durumda. SP-620UZ ise nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Şimdi yepyeni üç dijital kameranın da teknik özelliklerini, çıkış tarihlerini ve fiyatlarını belirtelim;



Olympus VG-160





14 megapiksel çözünürlük

1/2.3-inç CCD sensör

26-130 mm f/2.8-6.5 objektif

80-1600 arasında değiştirilebilen ISO değeri

3.0-inç, 230.000 piksel LCD ekran

1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı

1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydı (Motion JPEG)

SD / SDHC kart desteği

CIPA standartlarına göre 165 tane çekime olanak tanıyan lityum iyon batarya

96 x 57 x 19 mm ebatlarında ve 125 gram ağırlığında tasarım

Fiyat: 99.99$ / Çıkış tarihi: Şubat 2012 / Renk seçenekleri: Gümüş, siyah, turuncu, kırmızı



Olympus VR-340 Tam Boyutta Gör 16 megapiksel çözünürlük

1/2.3-inç CCD sensör

24 - 240 mm f/3.0-5.7 objektif

Görüntü stabilizasyon teknolojisi

100-3200 arasında değiştirilebilen ISO değeri

3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran

1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı

1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydı (Motion JPEG)

SD / SDXC / SDHC / Eye-Fi kart desteği

HDMI portu

96 x 57 x 19 mm ebatlarında ve 125 gram ağırlığında tasarım Fiyat: 149.99$ / Çıkış tarihi: Mart 2012 / Renk seçenekleri: Beyaz, gümüş, siyah, mor, kırmızı

Tam Boyutta Gör Olympus SP-620UZ

Tam Boyutta Gör 16 megapiksel çözünürlük

1/2.3-inç CCD sensör

TruPic III+ görüntü işlemcisi

25-525 mm f/3.1-5.8 objektif

Görüntü stabilizasyon teknolojisi

3.0-inç, 230.000 piksel LCD ekran

1/1500 saniyeye kadar enstantane hızı

100-3200 arasında değiştirilebilen ISO değeri

1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde saniyede 30 kare video kaydı (MPEG4, H.264)

SD / SDHC / SDXC / Eye-Fi kart desteği

4 x AA bataryayla çalışabilme

106 x 69 x 40 mm ebatlarında tasarım

HDMI portu Fiyat: 199.99$ / Çıkış tarihi: Ocak 2012 / Renk seçenekleri: Siyah ve gümüş

