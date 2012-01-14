Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Plextor'un yeni CD/DVD yazıcısı doğrudan TV'ye bağlanabiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
7
Optik Sürücüler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın lider dijital medya ve depolama ekipmanı üreticisi Plextor, televizyonlara doğrudan bağlanabilen ve bir PC gerektirmeyen PlexTV özellikli yeni CD/DVD yazıcısını CES fuarında resmi olarak tanıttı.

PX-612U modeli bir USB portu vasıtasıyla CD veya DVD'deki içerikleri doğrudan uyumlu harici ekranlara aktarabiliyor. Normalde CD sürücüler televizyonlar tarafından algılanmıyor. Bu sırada devreye Plextor'un yenilikçi teknolojisi PlexTV giriyor. Fuarda da tanıtılan PlexTV yazılımı, kod çözücü aracı ile CD sürücüsünün sinyal çıkışını dönüştürerek bir donanım eklentisi olarak davranmasını sağlıyor.

Böylece bir USB flash bellek takmış gibi TV, içerikleri algılamaya başlıyor. TV'lerin yanında USB uyumlu harici görüntüleme aygıtları ile de çalışabilecek.

PlexTV teknolojisi firmanın sonraki ürünlerinde de önemli bir özellik haline gelecek. PX-612U modeli 2012 yılı ilk çeyreğinde piyasada olacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
şuna hizmet; eğer zamanında bir hayli MKV filmi dvd ye yazdıysanız ve HDD e aktarması zulüm geliyorsa, bu cihaz sayesinde bilgisayar olmadan TV veya herhangi bir medya playerde mkv seyretme şansı demek, benim için süper bir icad...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan_guney 7 yıl
isterse havada uçsun yine de çoğu insan için bi anlam ifade etmiyo yakın gelecekte cd ve dvd ye günlük kullanımda yer olmadığı aşikar...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inuh 7 yıl kaan_guney
kaan_guney
isterse havada uçsun yine de çoğu insan için bi anlam ifade etmiyo yakın gelecekte cd ve dvd ye günlük kullanımda yer olmadığı aşikar...

Mukemmel yorum fazla soze gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 7 yıl
Bence gereksiz bir şey olmuş. Bu günümüzde cd kullanımı gittikçe azalıyor. Usb daha kullanışlı ve rahat. 7 8 yıl sonra cd/dvd kullanımının tamamen kalkacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
TV'lerin yanında USB uyumlu harici görüntüleme aygıtları ile de çalışabilmesi çok iyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Çok iyi bir teknoloji özellikle bunu iş ortamlarında çok kullanışlı olabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Sensation XL video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim