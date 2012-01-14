CES 2012 : Plextor'un yeni CD/DVD yazıcısı doğrudan TV'ye bağlanabiliyor

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Dünyanın lider dijital medya ve depolama ekipmanı üreticisi Plextor, televizyonlara doğrudan bağlanabilen ve bir PC gerektirmeyen PlexTV özellikli yeni CD/DVD yazıcısını CES fuarında resmi olarak tanıttı.PX-612U modeli bir USB portu vasıtasıyla CD veya DVD'deki içerikleri doğrudan uyumlu harici ekranlara aktarabiliyor. Normalde CD sürücüler televizyonlar tarafından algılanmıyor. Bu sırada devreye Plextor'un yenilikçi teknolojisi PlexTV giriyor. Fuarda da tanıtılan PlexTV yazılımı, kod çözücü aracı ile CD sürücüsünün sinyal çıkışını dönüştürerek bir donanım eklentisi olarak davranmasını sağlıyor.Böylece bir USB flash bellek takmış gibi TV, içerikleri algılamaya başlıyor. TV'lerin yanında USB uyumlu harici görüntüleme aygıtları ile de çalışabilecek.PlexTV teknolojisi firmanın sonraki ürünlerinde de önemli bir özellik haline gelecek. PX-612U modeli 2012 yılı ilk çeyreğinde piyasada olacak.