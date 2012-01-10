Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Xerox'dan kablosuz mobil tarayıcı

7 yıl
4,1b
1
7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektronik sektöründe pek çok yeniliğin öncüsü Xerox, hem taşınabilir hem de kablosuz mobil tarayıcısı Mobile Scanner ile CES fuarında ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Piyasada taşınabilir formatta pek çok yazıcı ve tarayıcı ürünü mevcut. Ancak Xerox firması patenti Eye-fi firmasına ait kablosuz yongaya sahip Eye-Fi hafıza kartı ile taramalarınızı anında masaüstü veya mobil cihazınıza aktararak kablo derdini ortadan kaldırıyor.

Eye-Fi teknolojisi kameranızdaki fotoğrafları çevrimiçi hedeflere veya diğer cihazlara anında kablosuz olarak gönderebilmenizi sağlayan bir teknoloji. Xerox bu teknolojiden ürünlerinde tam olarak faydalanmayı planlıyor.

Xerox mobil tarayıcı ile birlikte harici bir batarya ve şarj adaptörü ile Eye-Fi hafıza kartı da sunuluyor. 5cm x 6.5cm x 26cm boyutlarıyla ultra taşınabilirlik sunan tarayıcı ücretsiz mobil uygulaması ile Android veya iOS cihazınıza gönderdiği PDF veya JPG formatında belgeleri ardından PC veya bulut depolama üzerine kaydedebilmenizi de sağlıyor.

Kullanımı da oldukça kolay olan tarayıcıya belgeyi koyduktan sonra patentli AutoLaunch teknolojisi tarama butonuna basmanızla anında algılıyor ve seçtiğiniz formatta JPG veya çok sayfalı PDF olarak yayınlıyor.

Xerox Mobile Scanner ABD'de tüm perakendecilerde satışa sunuldu ve fiyatı 249.00$. Ayrıca CES fuarındaki standında da incelemek mümkün.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oyuncu11790 7 yıl
aynen teknolojide fazla güven iyi değil özellikle teknoloji gelişmesiyle rekabet ortamı fena zaten karşılaştırmadan araştırmadan direk bir markaya bel bağlarsan çok ah keşke dersin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jehan 7 yıl
aman apple duymasin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl jehan
jehan

aman apple duymasin

Ne alaka ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 7 yıl
XEROX üretimişse iyidir lafı şu devir için yanlış. Bilinçli tüketici olmak için en büyük firmalara bile güvenmiyeceksiniz.
Telefunken in tarayıcısı hem ufak hemde işlevsel. Bu çok kaba kalmış wifi olması bir avantaj değil zaten portatif bir makine istediğiniz yerde kullanabiliyorunuz kablolu olması sorun olmazdı . Telefunken olan model vatanda 160 liraydı bundan 3 yada 4 ay önce görmüştüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
oo XEROZ üretmişse zaten iyidir ve gerçekten güzel bir alete benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Vestel ile yeni nesil LED televizyonları hakkında konuştuk 7 yıl PowerColor Radeon HD7970 ekran kartı video inceleme 7 yıl Bilkom ile Apple ve diğer ürünleri hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim