CES 2012 : Xerox'dan kablosuz mobil tarayıcı

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Elektronik sektöründe pek çok yeniliğin öncüsü Xerox, hem taşınabilir hem de kablosuz mobil tarayıcısı Mobile Scanner ile CES fuarında ziyaretçilerin karşısına çıktı.Piyasada taşınabilir formatta pek çok yazıcı ve tarayıcı ürünü mevcut. Ancak Xerox firması patenti Eye-fi firmasına ait kablosuz yongaya sahip Eye-Fi hafıza kartı ile taramalarınızı anında masaüstü veya mobil cihazınıza aktararak kablo derdini ortadan kaldırıyor.Eye-Fi teknolojisi kameranızdaki fotoğrafları çevrimiçi hedeflere veya diğer cihazlara anında kablosuz olarak gönderebilmenizi sağlayan bir teknoloji. Xerox bu teknolojiden ürünlerinde tam olarak faydalanmayı planlıyor.Xerox mobil tarayıcı ile birlikte harici bir batarya ve şarj adaptörü ile Eye-Fi hafıza kartı da sunuluyor. 5cm x 6.5cm x 26cm boyutlarıyla ultra taşınabilirlik sunan tarayıcı ücretsiz mobil uygulaması ile Android veya iOS cihazınıza gönderdiği PDF veya JPG formatında belgeleri ardından PC veya bulut depolama üzerine kaydedebilmenizi de sağlıyor.Kullanımı da oldukça kolay olan tarayıcıya belgeyi koyduktan sonra patentli AutoLaunch teknolojisi tarama butonuna basmanızla anında algılıyor ve seçtiğiniz formatta JPG veya çok sayfalı PDF olarak yayınlıyor.Xerox Mobile Scanner ABD'de tüm perakendecilerde satışa sunuldu ve fiyatı 249.00$. Ayrıca CES fuarındaki standında da incelemek mümkün.