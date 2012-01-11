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CES 2012 : iBike Powerhouse bisiklet antrenmanlarınıza farklılık katacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Fitness takip cihazları genelde kola veya bileğe takılan ve günlük aktiviteleri veya katedilen mesafeleri kablolu/kablosuz olarak harici cihazlara aktarabilen tasarımlardan oluşuyor. Ancak Velocomp firması farklı bir konseptte olan bir fitness cihazı üretti. iBike Dash adlı yenilikçi bisiklet takip cihazı ile büyük ilgi gören Velocomp firması bu kez iBike Powerhouse adlı dünyanın ilk akıllı bilgisayar takip cihazını CES fuarında duyurdu.

Cihaz aynı zamanda bir dock ünitesi ve iPhone veya iPod touch ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Ekran olarak ise bu cihazların ekranından faydalanıyor. iBike Powerhouse hem bisiklet sürerken ürettiğiniz gücü hesap edebiliyor hem de antrenman planlarınız doğrultusunda analizler yaparak sizi motive ediyor ve yönlendiriyor. Firmanın bu patentli teknolojisi ile antrenmanı tamamlamak için yerine göre daha hızlı veya yavaş pedal çevirmek gibi değişiklikler uygulanabiliyor.

Antrenmana başlamak için önce ücretsiz mobil uygulamayı iPod touch veya iPhone'unuza indirdikten sonra uygulama-içi ödeme yoluyla satın alınabilecek iSlim, Express Fitness, Brazilian Butt, Kid Fit gibi pek çok antrenman programından birini seçiyorsunuz. Cihaz programa göre 4-6 haftalık periyotlarda 45-90 dakikalık sürüşler ayarlıyor ve programa göre hızlı veya yavaş pedal çevirmenizi tavsiye ediyor.
Daha sonra bir önceki antrenman programınızla yarışabileceğiniz motivasyon çalışmaları da yapılabiliyor. Fitness planları dünyaca ünlü bisiklet koçu Hunter Allen tarafından programlandı.

iBike Powerhouse sisteminde bir dock ünitesi, pedal ölçümlerini yapan patentli elektronik devre, mobil uygulama, kablosuz hız ve dönüş sensörü, eller serbest görüşme ve müzik dinleme sağlayan modül yer alıyor.

Model 269$ olarak satışa sunuldu. iSlim programı ücretsiz iken diğer programlar 9.99$ karşılığında satın alınabiliyor. Sistem kablosuz iletişime imkan veren ANT+ teknolojisi ile uyumlu tüm bisiklet sensörleriyle de çalışabiliyor.

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xLmNt13 7 yıl
zengin işi :)
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tural.i 7 yıl
benim android telefonumda bu tür programlar var zaten, telefonu cebime koyar bisiklete öyle binerim, böylece o kadar dolarım da cebimde kalır, ki zaten bende ki bisiklet bu aletten daha ucuz:))
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createemir 7 yıl
Giderim 15 liraya bi tane hız göstergesi alırım işimi görür.Bu kadarına ne gerek var ?(benim görüşüm)
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E_Aydin35 7 yıl
Harika bir cihaz navigasyonun zeki versiyonu.. Bunu bisikletime takar yazın akşama kadar turlarım arkadaşlarımla. :)
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xdorukx 7 yıl
Bisiklet alanindaki teknolojik gelismeler oldukca guzel :)
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TuffkiLLe 7 yıl
iCihaz'larla alakalı tüm donanımlarda nedense nedensizce bir pahalılık oluyor..


ufak kardeşim var, harçlığını toplamış bana hediye almak için.. Abi diyor, sana telefon kabı almak istedim, benimki için olanlar 5 lira seninki için olanlar 20 tl diyor.. ( Bende iPhone 4 onda BB 8520 curve var ) Alamamış çocuk parası yetmemiş
Dedim verme öyle şeylere paranı kendin ye ben kapsız kullanırım
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