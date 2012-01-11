CES 2012 : iBike Powerhouse bisiklet antrenmanlarınıza farklılık katacak

Fitness takip cihazları genelde kola veya bileğe takılan ve günlük aktiviteleri veya katedilen mesafeleri kablolu/kablosuz olarak harici cihazlara aktarabilen tasarımlardan oluşuyor. Ancak Velocomp firması farklı bir konseptte olan bir fitness cihazı üretti. iBike Dash adlı yenilikçi bisiklet takip cihazı ile büyük ilgi gören Velocomp firması bu kez iBike Powerhouse adlı dünyanın ilk akıllı bilgisayar takip cihazını CES fuarında duyurdu.





Cihaz aynı zamanda bir dock ünitesi ve iPhone veya iPod touch ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Ekran olarak ise bu cihazların ekranından faydalanıyor. iBike Powerhouse hem bisiklet sürerken ürettiğiniz gücü hesap edebiliyor hem de antrenman planlarınız doğrultusunda analizler yaparak sizi motive ediyor ve yönlendiriyor. Firmanın bu patentli teknolojisi ile antrenmanı tamamlamak için yerine göre daha hızlı veya yavaş pedal çevirmek gibi değişiklikler uygulanabiliyor.





Antrenmana başlamak için önce ücretsiz mobil uygulamayı iPod touch veya iPhone'unuza indirdikten sonra uygulama-içi ödeme yoluyla satın alınabilecek iSlim, Express Fitness, Brazilian Butt, Kid Fit gibi pek çok antrenman programından birini seçiyorsunuz. Cihaz programa göre 4-6 haftalık periyotlarda 45-90 dakikalık sürüşler ayarlıyor ve programa göre hızlı veya yavaş pedal çevirmenizi tavsiye ediyor.

Daha sonra bir önceki antrenman programınızla yarışabileceğiniz motivasyon çalışmaları da yapılabiliyor. Fitness planları dünyaca ünlü bisiklet koçu Hunter Allen tarafından programlandı.





iBike Powerhouse sisteminde bir dock ünitesi, pedal ölçümlerini yapan patentli elektronik devre, mobil uygulama, kablosuz hız ve dönüş sensörü, eller serbest görüşme ve müzik dinleme sağlayan modül yer alıyor.





Model 269$ olarak satışa sunuldu. iSlim programı ücretsiz iken diğer programlar 9.99$ karşılığında satın alınabiliyor. Sistem kablosuz iletişime imkan veren ANT+ teknolojisi ile uyumlu tüm bisiklet sensörleriyle de çalışabiliyor.