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CES 2013: Epson'dan 3D özelliğine sahip projektör: Home Cinema HD750

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
knight
Haber Editörü
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Epson, daha önce bazı otoriteler tarafından ödüle layık görülen 3LCD teknolojisine sahip projektörlerine bir yenisini eklediğini, yayımladığı basın duyurusu kapsamında bizlerle paylaştı. Bünyesinde barındırdığı 3LCD teknolojisi sayesinde renk gösterimi ve detay kriterlerinde iddialı olan Home Cinema HD750, firmanın ifadesine göre renk çözülmelerine ve gökkuşağı efekti oluşumlarına mahal vermiyor.
Üzerinde komponent video, S-video, HDMI ve USB bağlantılarına yer verilen Home Cinema HD750, 1280 x 720 piksel çözünürlük, 1.2 kat optik yakınlaştırma desteği ve 3000 lümen parlaklık düzeyi sunduğu gibi 3D içerikleri görüntüleyebiliyor. Projektörle beraber bir çift aktif 3D gözlük hediye ediliyor. 40 saate varan pil ömrüne sahip olan 3D gözlükler, sadece 3 dakika süren şarj ile 3 saate yakın süre kullanılabiliyor.
E-TORL teknolojili lambasının ömrü ortalama 5000 saat olarak açıklanan ve oyunlar için özel renk modu sağlayan Home Cinema HD750, mart ayınının sonundan itibaren 899$'lık fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşacak. Projektör, Epson ile işbirliği içindeki perakendecilerden veya Epson'un resmi internet sitesi üzerinden edinilebilecek.

http://www.engadget.com/2013/01/07/epson-3lcd-powerlite-home-cinema-750hd-to-its-line-of-h/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
3 dk de şarj bu bir yenilik işte
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yenerbalcı 6 yıl
Siyah ve beyaz seviyesi nasıl ?
JVC RS45 / JVC X70R gibi siyah kalitesine sahip mi yoksa yenilik yenilik diye hikaye özellik mi sunuyorlar
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herschell 6 yıl
Optoma GT750XL rakip mi olacak nedir :D aslında olsa iyi olurdu en azından bir alternatif olurdu birde 900 dolar Türkiyede kaç olur onuda öğrenmek lazım...
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