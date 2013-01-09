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CES 2013 : Fujitsu, mobil cihazlara doğrudan aktarım yapabileceğiniz ScanSnap iX500 tarayıcısını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazıcı, tarayıcı gibi çevre birimlerinin kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak kablosuz döküman gönderebileceği ve döküman alabileceği yöntemler sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu yöntemler doğrudan WiFi entegre olabildiği gibi kablosuz özellikli hafıza kartları da taşıyabiliyor. 

Fujitsu'nun CES 2013 fuarında tanıttığı ScanSnap iX500 tarayıcı modeli de entegre WiFi özelliği ile aradaki kabloları ortadan kaldırıyor.

GI görüntüleme işlemcisi ve gelişmiş besleme sistemi ile 300 dpi çözünürlükte dakikada arkalı önlü 25 sayfaya kadar renkli tarama yapabilen ScanSnap iX500, Play Store ve App Store'dan indireceğiniz uyumlu ScanSnap Connect uygulamasına bu taramaları PDF veya JPEG dosyası olarak gönderebiliyor. Kullanıcı isterse bu dökümanları Evernote, Google Docs, Dropbox, SugarSync ve Salesforce gibi bulut depolama hizmetlerine kaydedebiliyor, dilerse de mail yoluyla paylaşılabiliyor.

USB 3.0 uyumlu olan ScanSnap iX500, taramalarınızı çok hızlı bir şekilde PC veya Mac cihazlarınıza da aktarabiliyor.

ScanSnap iX500 modeli 495$ karşılığında Fujitsu yetkili satıcılarında satışa sunuldu. Farklı tarama ve dönüştürme yazılımlarının olduğu set ise 595$ fiyat etiketine sahip.

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darknesss45 6 yıl
inanmıyorum ne kadar büyük bir yenilik!
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