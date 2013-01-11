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CES 2013 : Huawei, 8 çekirdekli yongasetlerini yılın ikinci yarısına hazırlıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2013 fuarında 5 inçlik Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inçlik HD ekranlı Ascend Mate modelleriyle Huawei, bu modellere güç veren Cortex-A9 tabanlı K3V2 işlemcisini yılın ikinci yarısında yenileyeceğini açıklamıştı.

HiSilicon ile ortak olarak K3 serisi işlemcileri üreten Huawei, geçen yıl MWC 2012 etkinliğinde tanıttğı K3V2 işlemcisini uzun süredir kullanıyor. Yılın ikinci yarısı ile birlikte K3V3 versiyonunu Cortex-A15 mimarisini temel alırken göreceğiz.

Yeni işlemcileri ile ilgili bilgi vermeye devam eden Huawei yönetim kurulu başkanı Richard Yu, yılın ikinci yarısında 8 çekirdekli yongaseti ile pazara girecek. Samsung ve MediaTek'ten sonra Huawei de 8 çekirdekli işlemci yarışına katılacak. 8 çekirdekli işlemci yapılarında, ARM'ın big.LITTLE tasarımında hazırlanan 4 çekirdekli Cortex-A7 tabanlı bir grup ve 4 çekirdekli Cortex-A15 tabanlı diğer grup, iş yüküne göre devreye girerek hem performansı düşürmüyor hem de enerji tüketimini en aza indiriyor.
Huawei'nin 8 çekirdekli işlemcisinin K3V3 veya yeni bir versiyonu içerisinde bulunacağı tahmin ediliyor. Üretim yine TSMC tarafından yapılacak.

Yu detaylar hakkında bilgi vermezken, Ascend Mate ve D2 modellerinin Cortex-A15 tabanlı devam serisini MWC 2013 etkinliğinde tanıtacaklarının sinyallerini vermişti. Yu, etkinlikte P serisini de yenileyeceklerini açıkladı. CES 2013 fuarında incelik rekorunu kıran 6.45mm'lik Alcatel One Touch Idol Ultra, Yu'nun açıklamasına göre MWC 2013 fuarında bu ünvanını kaybedecek. 

ZTE, Huawei, Oppo gibi Çinli üreticilerin hamleleri gerçekten dikkat çekici. HTC, Sony gibi firmalar ilk Full HD modellerini henüz duyurmuş ve Butterfly gibi kısıtlı bölgelerde satışa sunmuşken, Çinli üreticiler ardı ardına Full HD ekranlı akıllı telefonlarını duyuruyor ve bu yıl sadece Çin değil Avrupa'da da yaygın satış ağı hedefliyor. En iyi ihtimalle MWC 2013 fuarında Huawei'nin Cortex-A15 tabanlı ilk ürünlerini görme şansımız olacak. ZTE'nin 6.3 inçlik ve 2560 x 1440 piksel çözünürlükteki modeli de bir sürpriz yapabilir. 

http://www.engadget.com/2013/01/10/huawei-8-core-chip-mwc-p-series/ Yorum Yaz
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ammarts 6 yıl
android 32bit ile bir gün mutlaka tıkanacak o kadar buda cok yakında şimdiden 2gb ram kullanan telefonlaar yakında 4 gb kullandımı 32bit in sonu demektir bu bu aslında google ve android içinde bir çıkış noktası olabilir daha verimli calışmak için cromeimum os a gecer hem ios su sıkıştırır hemde wp8 ile daha
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TeufeL-07 6 yıl
Pc ler bile daha 6 çekirdeği oyunlarda vs kullanmıyor . Telefonlarda 8 çekirdek çitlemeye yarıyacak herhalde . Gerçi 8 ide aktif kullanım değil. Yine 4 çekirdek gibi düşünmek lazım. 4 ü cortex a7 , 4ü a15 . Aynıanda çalışmayacaklar yani.
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fbkaya 6 yıl
telefonlar zamanında yanlızca konuşmak içindi
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Saint BigJon 6 yıl
Mesut Çevik'in bi yorumu vardı o geldi aklıma :''bu gidişle 1-2 yıla 8-16 çekirdekli ama akıcılıktan yoksun android telefonlar bekliyor.'' :D :D
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kalora 6 yıl
Android is değil aga Her gün yeni bir cihaz her gün gereksiz yeni sistemler yok 8 çekirdek yok 2-3 gb ram nedir ki bu yani her geçen gün 5" yukarısı tabletleşen ekranlar telefonluk tan çıkıyor.
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MxFxOx 6 yıl
telefon piyasası kadar hızlı gelişen başka bir alan yoktur.Akılı telefonlar sürekli yenileniyor ama kullanım alanına bakınca dar tüketime yönelik bir piyasa eskiden ihtiyactı şimdi tüketim oldu.
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SystemApps 6 yıl
eh bir sonraki teknolojilere karşı değilim ancak firmaların bunun üzerinden satışları yapması ve de etkili olmasından korkmuyorda değilim. zira diğer önemli alanlar üzerinde firmalar pek çalışmıyor.(gerek kalmıyor) o kadar teknolojiye rağmen çoğu telefon bir mp3 playerin ses kalitesini veremiyor mesela.bunun gibi örnekler artırılabilir...
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dere.beyi 6 yıl
insan güvenemiyorki bunlara arkadaş mesela sony bile 2011 model telefonlarına yazılım desteğini kesti bunlarda böyle olur büyük ihtimal galaxy s2 ye jelly bi türlü gelemedi bu şirketlerin büyük sorunu çok fazla ürün çıkartıp bi önceki nesli unutup desteği kesmesi apple dan nefret etsemde hakkını veririm adamlar bu yüzden piyasanın en zengini ve pazar lideri çünki 5 sene önceki telefona bile şuanki çıkardıkları sistemi kurabiliyorsunuz ;)
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mmengi 6 yıl
8 çekirdekli alt yapıyı android destekliyormu yada yazılımların mı desteklemesi lazım? Bir faydası oluyor mu yani bu kadar çekirdeğin?
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KalemKolik 6 yıl
Bu mimaride hangi gpu kullanılacak onuda açıklasalar samsungda bilgi vermiyor. Umarım T604 üstü gpu kullanırlar.
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Rubisco 6 yıl
8 çekirdek denilmesi esas olara doğru olsa da, eğer haberler ilgi uyandırma / sansasyon amacı taşımıyorsa "8 çekirdek" yerine "4 çekirdekli big.little yapısı" gibisinden bişey kullanırsanız gereksiz yere insanlarda kavram karmaşası oluşmaz.
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cyber007 6 yıl
Huawei se yapar Arkadas. Nede olsa adamlarin hedefi piyasada tutunabilmek. Kalici olmaya calisiyorlar :)
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