CES 2013 : Huawei, 8 çekirdekli yongasetlerini yılın ikinci yarısına hazırlıyor





CES 2013 fuarında 5 inçlik Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inçlik HD ekranlı Ascend Mate modelleriyle Huawei, bu modellere güç veren Cortex-A9 tabanlı K3V2 işlemcisini yılın ikinci yarısında yenileyeceğini açıklamıştı.





HiSilicon ile ortak olarak K3 serisi işlemcileri üreten Huawei, geçen yıl MWC 2012 etkinliğinde tanıttğı K3V2 işlemcisini uzun süredir kullanıyor. Yılın ikinci yarısı ile birlikte K3V3 versiyonunu Cortex-A15 mimarisini temel alırken göreceğiz.





Yeni işlemcileri ile ilgili bilgi vermeye devam eden Huawei yönetim kurulu başkanı Richard Yu, yılın ikinci yarısında 8 çekirdekli yongaseti ile pazara girecek. Samsung ve MediaTek'ten sonra Huawei de 8 çekirdekli işlemci yarışına katılacak. 8 çekirdekli işlemci yapılarında, ARM'ın big.LITTLE tasarımında hazırlanan 4 çekirdekli Cortex-A7 tabanlı bir grup ve 4 çekirdekli Cortex-A15 tabanlı diğer grup, iş yüküne göre devreye girerek hem performansı düşürmüyor hem de enerji tüketimini en aza indiriyor.

Huawei'nin 8 çekirdekli işlemcisinin K3V3 veya yeni bir versiyonu içerisinde bulunacağı tahmin ediliyor. Üretim yine TSMC tarafından yapılacak.





Yu detaylar hakkında bilgi vermezken, Ascend Mate ve D2 modellerinin Cortex-A15 tabanlı devam serisini MWC 2013 etkinliğinde tanıtacaklarının sinyallerini vermişti. Yu, etkinlikte P serisini de yenileyeceklerini açıkladı. CES 2013 fuarında incelik rekorunu kıran 6.45mm'lik Alcatel One Touch Idol Ultra, Yu'nun açıklamasına göre MWC 2013 fuarında bu ünvanını kaybedecek.





ZTE, Huawei, Oppo gibi Çinli üreticilerin hamleleri gerçekten dikkat çekici. HTC, Sony gibi firmalar ilk Full HD modellerini henüz duyurmuş ve Butterfly gibi kısıtlı bölgelerde satışa sunmuşken, Çinli üreticiler ardı ardına Full HD ekranlı akıllı telefonlarını duyuruyor ve bu yıl sadece Çin değil Avrupa'da da yaygın satış ağı hedefliyor. En iyi ihtimalle MWC 2013 fuarında Huawei'nin Cortex-A15 tabanlı ilk ürünlerini görme şansımız olacak. ZTE'nin 6.3 inçlik ve 2560 x 1440 piksel çözünürlükteki modeli de bir sürpriz yapabilir.

http://www.engadget.com/2013/01/10/huawei-8-core-chip-mwc-p-series/