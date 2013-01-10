CES 2013: LG, 30 inç'lik 4K çözünürlüğündeki ekranıyla karşımızda

Haber Editörü
LG'nin CES 2013'teki standında yüksek çözünürlüklü mobil ekranların yanı sıra, yeni nesil masaüstü bilgisayarların monitörlerinde görebileceğimiz 30 inç'lik 4K ekranı da oldukça dikkat çekiyor.
30 inç'lik ekranında 4096 x 2160 piksel çözünürlük sunan LG bu sayede, 153 ppi değerinde bir piksel yoğunluğu sunuyor. Söz konusu piksel yoğunluğu günümüzün mobil cihazlarında elde edilen 400 ppi gibi bir yoğunluk karşısında oldukça geride kalıyor. Ancak, ekranın boyutu ve kullanıcıların ekrana olan uzaklıkları göz önüne alındığında bu değerin yeterli olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, 500 nit'lik bir parlaklık değerine sahip olduğu belirtilen ekranın renk gamutunun Adobe RGB'de %99'undan fazlasını karşıladığı ifade ediliyor.
Şirketin profesyonel bir monitör olarak tanımladığı 30 inç'lik bu ekranın sahip olduğu 4096 x 2160 çözünürlük ile yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılması bekleniyor.
http://www.theverge.com/2013/1/9/3855420/lg-display-30-inch-4k-tv-at-ces-2013 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5.5" 1920*1080=400ppi
7" 1920*1200=323ppi
12.9" 2560*2048=254ppi en.wikipedia.org/... members.ping.de/...
Bu iki kaynağı kullandım merak edenler için.
Açıkçası 4k'dan çok 12.9"lik model ilgimi çekti, zira intelin ön görüsündeki haritaya uyan yapıyı göstermek adına hoş bir olay (umarım yakın zamanda ultrabooklarda kullanılır, nasıl olsa temel amaç oyun olmadığından en uygun platform)
Reklam amaçlı çıkarılmış ön siparişle alınan ürün
Firmalar senelerdir ekran kartlarındaki gıdım performans artışı yüzünden 4K, 8K ... yöneldiler adamlar her yıl aynı paneli koymaktan bıktı galiba
cep telefonu bile Full HD olunca monitör veya tv satamayacaklarını anladılar