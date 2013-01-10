CES 2013: LG, 30 inç'lik 4K çözünürlüğündeki ekranıyla karşımızda

LG'nin CES 2013'teki standında yüksek çözünürlüklü mobil ekranların yanı sıra, yeni nesil masaüstü bilgisayarların monitörlerinde görebileceğimiz 30 inç'lik 4K ekranı da oldukça dikkat çekiyor.

http://www.theverge.com/2013/1/9/3855420/lg-display-30-inch-4k-tv-at-ces-2013

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

30 inç'lik ekranında 4096 x 2160 piksel çözünürlük sunan LG bu sayede, 153 ppi değerinde bir piksel yoğunluğu sunuyor. Söz konusu piksel yoğunluğu günümüzün mobil cihazlarında elde edilen 400 ppi gibi bir yoğunluk karşısında oldukça geride kalıyor. Ancak, ekranın boyutu ve kullanıcıların ekrana olan uzaklıkları göz önüne alındığında bu değerin yeterli olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, 500 nit'lik bir parlaklık değerine sahip olduğu belirtilen ekranın renk gamutunun Adobe RGB'de %99'undan fazlasını karşıladığı ifade ediliyor.Şirketin profesyonel bir monitör olarak tanımladığı 30 inç'lik bu ekranın sahip olduğu 4096 x 2160 çözünürlük ile yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılması bekleniyor.