CES 2013 : Parrot Flower Power ile bitkilerinizi akıllı telefonunuzdan takip edin





Mobil cihazlar yoluyla uzaktan erişim yetenekleri artık hayatın her alanında kendisini gösteriyor. Bluetooth uyumlu aksesuar ve çevre arabirimleri üreten Parrot, akıllı telefonunuz ile uzaktan takip edebileceğiniz yeni ürününü tanıttı.





Parrot Flower Power adlı ürün, bitkinizin olduğu saksıya yerleştiriliyor ve ortam ihtiyaçları konusunda uyumlu uygulama yoluyla kullanıcısını bilgilendiriyor. Bu faktörler güneş ışığı, nem, ısı ve gübre şeklinde sıralanıyor. Bu faktörlerde meydana gelen azalma veya artma gibi değişimler Bluetooth 4.0 ile mobil cihazınıza iletiliyor ve Parrot Cloud bulut altyapısında analiz edilerek uygulama yoluyla kullanıcıya bildiriliyor. Buna göre de ısı değiştirme, gübre verme, sulama gibi işlemler de vakit kaybetmeksizin yapılabiliyor. Faktörler ise bitki türüne göre değişiyor.





Ürün sadece Bluetooth 4.0 kullandığı için yakınlarda bir mobil cihaz bulunması gerekli. Aksi takdirde herhangi bir bilgi elde edilemiyor.





Parrot yüzlerce bitki türünün envanterde yer aldığını ve yenilerinin de ekleneceğini belirtiyor. Ürünün satışına yıl içerisinde başlanacak.