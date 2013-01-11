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CES 2013 : Plair ile kablosuz olarak WiFi üzerinden içerikleri televizyona aktarın

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde tüketicileri kablodan kurtarmak adına platformlar arası kablosuz içerik aktarımı üzerinde pek çok çalışma yapılıyor. Bunlardan bazıları cihazlara gömülü gelirken, bazıları ise set üstü kutular aracılığıyla aktarım yapıyor. Plair girişiminin CES 2013 fuarında tanıttığı adaptör ise çok küçük ve göz önünde durmayan bir şekilde içeriklerinizi televizyona aktarıyor.

Adaptör, USB yoluyla televizyonunuza bağlanıyor ve WiFi üzerinden video aktarımına hazır hale geliyor. Android, iOS, Mac ve Windows için geliştirilmiş uygulamaları kurarak, dilediğiniz videoyu televizyona aktarabiliyorsunuz. 

Diğer çözümlerin HDMI üzerinden bağlanmasının aksine, Plair televizyonunuzun USB girişini kullanarak içerik aktarımı sağlıyor. Diğer bir fark ise uygulama yoluyla YouTube, Disney Channel, Fox gibi TV kanallarından diziler ve Metacafe, Smosh gibi portallardan da doğrudan video yayınını televizyona aktarabilmeniz. Uygulama içerisinde bu portallar hazır olarak bulunuyor ve portallardaki içeriğe tıkladığınızda yayın televizyona gönderiliyor.

Girişimin teknolojisi gelecek vaad ettiği için 21 milyon dolarlık bir giriş yatırımı elde etmeye hak kazandılar. Plair, henüz deneme aşamasında ve ay sonuna doğru 99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

http://www.plair.com/ Yorum Yaz
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savinelli 6 yıl
tv lerin bu işlemleri kendi başlarına yapamaması ve hala harici cihazlara ihtiyaç duyuyor olmamız çok saçma. tv ler internete girebiliyor, skype dan görüntülü görüşme yapmamızı sağlayabiliyor ama bilgisayardaki içeriği veya bilgisayar ekranını tv ye aktarmamızı sağlayacak bir yazılım veya donanımı içermiyorlar..
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frostburn 6 yıl
acaba appletv3 teki yegane sorun olan dizi siteleri yada bilimum video sitelerinin tvde ipad iphone ile izlenememesi bu alet ile aşılabilir mi?
Eğer stream sitelerine ios ile erişimi mümkün kılarsa bu alet peynir ekmek gibi satar türkiye'de..
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bahner 6 yıl
Tam aradığım bir alet.
Sanırım bu aleti tv'ye takınca bilgisayara da bu aletin yazılımını yüklemez gerekiyor.
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