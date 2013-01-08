CES 2013: Sony, yeni VAIO T14 ve T15 Ultrabook'larını duyurdu

Sony, VAIO T14 adlı Ultrabook modellerinde güncellemeye giderek bunları CES 2013’te sergiledi.





Söz konusu modelde yapılan en dikkat çekici değişiklik cihaza dokunmatik ekran eklenmesi olurken, cihazın ilkbahar aylarında kullanıcılarla buluşacağı belirtirdi. Güncellenmiş model için biçilen ABD satış fiyatı ise 800 dolar oldu.





VAIO T14'ü güncellemenin yanı sıra Ultrabook serisi cihazlarına VAIO T15 adında yeni bir cihaz daha ekleyen Sony, bu cihazda Full HD bir dokunmatik ekrana yer vermiş durumda. VAIO T14 modeli gibi ilkbahar aylarında kullanıcıyla buluşacak olan cihazın fiyat etiketi 950 dolar olarak belirlenmiş durumda.

http://www.engadget.com/2013/01/07/sony-vaio-t15-touch-ultrabook/