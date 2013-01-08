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CES 2013: Sony, yeni VAIO T14 ve T15 Ultrabook'larını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, VAIO T14 adlı Ultrabook modellerinde güncellemeye giderek bunları CES 2013’te sergiledi.

Söz konusu modelde yapılan en dikkat çekici değişiklik cihaza dokunmatik ekran eklenmesi olurken, cihazın ilkbahar aylarında kullanıcılarla buluşacağı belirtirdi. Güncellenmiş model için biçilen ABD satış fiyatı ise 800 dolar oldu. 

VAIO T14'ü güncellemenin yanı sıra Ultrabook serisi cihazlarına VAIO T15 adında yeni bir cihaz daha ekleyen Sony, bu cihazda Full HD bir dokunmatik ekrana yer vermiş durumda. VAIO T14 modeli gibi ilkbahar aylarında kullanıcıyla buluşacak olan cihazın fiyat etiketi 950 dolar olarak belirlenmiş durumda.

http://www.engadget.com/2013/01/07/sony-vaio-t15-touch-ultrabook/ Yorum Yaz
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demo22 6 yıl
windows 8 kullannalar oyun performansından memnunmu merak ediyorum benim şahsen çoğu güncel oyunda windows 8 e orantılı çıkmadı örneğin bir oyunda fps 70 ise 40 a düştü! şimdi yazar biri derki olurmu yaa windows 8 yeni çıktı windows 8 en iyisi üstüne tanımam tabi bunu söyleyen kişinin bilgisayar bilgisinide biliyoruzdur inşallah üstünüze alınmayın bilgili kişi lafın nereye gittiğini biliyor sorun yok.
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meego 6 yıl
ekran kartı ne?
asus u500vz den iyi ise bunu beklerim
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tavernac1 6 yıl
Özelliğine göre bence gayet uygun fiyati var ülkemizde aynı fiyati görmek hayal bizim için
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T|G 6 yıl
Bu sene sony nin senesi olacak gibi, marka fanatiği değilim ama sony gibi dev in bu atakları çok önceden yapması gerektiğini düşünüyorum umarım bu sene uygun fiyatlı tüketiciye yönelik bir tutum sergiler, hem onlar hem tüketici kazanır
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Recharged 6 yıl
Güzel bir cihaz.Tasarımı iyi,sade ve şık.Cihazın ABD satış fiyatı 800 $ ama Türkiye satış fiyatı +1300-1400 $ olursa şaşırmam.
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Krone 6 yıl
Sony CES'e damgasını vuracak
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