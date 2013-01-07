CES 2013: Vizio, Tegra 4 çipsetli ilk tablet bilgisayarı sergiledi

Tüketici elektroniği endüstrisinde on yıldır faaliyet gösteren Vizio, müşterilerinin hayatındaki tüm ekranları üretmeyi amaç edinmiş, bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda Kuzey Amerika'nın en büyük televizyon üreticiliği konumuna dahi yükselerek iddiasını ispatlamıştı. Android işletim sistemli bazı tablet bilgisayarlar da geliştiren firma, eski Android sürümleri üzerine kendi arayüzünü entegre ettiği bu ürünlerle pek başarılı olamamıştı. Fakat son dönemde yaptığı araştırmalar ışığında, tüketicilerin varsayılan Android arayüzünü yeterli bulduğuna kanaat getiren Vizio, Las Vegas'ta sergilediği yeni çözümlerini saf Google tecrübesine emanet etti.

7 inçlik Tegra 3'lü bir bütçe dostu tablet tanıtan California merkezli şirketin 10.1 inçlik bir donanım üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. The Verge sitesinin detaylarını paylaştığı aygıt, NVIDIA'nın henüz resmiyet kazanan 4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 ve 72 çekirdekli GeForce GPU'ya sahip Tegra 4 çipsetinden gücünü alan ilk tablet olma özelliği taşıyor. WXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlük, 32GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microUSB portu ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle gelecek olan isimsiz tabletin oldukça hafif olduğu bildiriliyor. Vizio'nun bu üst düzey tablet bilgisayarını makul bir seviyeden fiyatlandırarak 2012 ikinci yarısında tüketicinin beğenisine sunacağı tahmin ediliyor.