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CES 2013: Vizio, Tegra 4 çipsetli ilk tablet bilgisayarı sergiledi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CES 2013: Vizio, Tegra 4 çipsetli ilk tablet bilgisayarı sergiledi
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Tüketici elektroniği endüstrisinde on yıldır faaliyet gösteren Vizio, müşterilerinin hayatındaki tüm ekranları üretmeyi amaç edinmiş, bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda Kuzey Amerika'nın en büyük televizyon üreticiliği konumuna dahi yükselerek iddiasını ispatlamıştı. Android işletim sistemli bazı tablet bilgisayarlar da geliştiren firma, eski Android sürümleri üzerine kendi arayüzünü entegre ettiği bu ürünlerle pek başarılı olamamıştı. Fakat son dönemde yaptığı araştırmalar ışığında, tüketicilerin varsayılan Android arayüzünü yeterli bulduğuna kanaat getiren Vizio, Las Vegas'ta sergilediği yeni çözümlerini saf Google tecrübesine emanet etti.
7 inçlik Tegra 3'lü bir bütçe dostu tablet tanıtan California merkezli şirketin 10.1 inçlik bir donanım üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. The Verge sitesinin detaylarını paylaştığı aygıt, NVIDIA'nın henüz resmiyet kazanan 4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 ve 72 çekirdekli GeForce GPU'ya sahip Tegra 4 çipsetinden gücünü alan ilk tablet olma özelliği taşıyor. WXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlük, 32GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microUSB portu ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle gelecek olan isimsiz tabletin oldukça hafif olduğu bildiriliyor. Vizio'nun bu üst düzey tablet bilgisayarını makul bir seviyeden fiyatlandırarak 2012 ikinci yarısında tüketicinin beğenisine sunacağı tahmin ediliyor. 
CES 2013: Vizio, Tegra 4 çipsetli ilk tablet bilgisayarı sergiledi
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YasinKsmG 6 yıl
türkiye ye gelmez gelirse yine soyarlar herkesi
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anelka4411 6 yıl
2012 mi o_0
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Bukalemun 6 yıl
nexus 7 inç ve 10 inç gelmediği gibi , bu konuda en iyi firma ve F/P cihazi ipad 2 ve ipad miniyi tebrik ediyorum. Dünya üzerindeki cihaz haberler güzel bir heves ama 2 aydir çikan LG nexus 4 üde daha alamadık. özellikle DH yönünü başta ip5 / note2 ve tüm Çin tablet/telefonlarına çevirdi....
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Stanislas Xavier 6 yıl
Bu markanın tasarımlarını çok beğeniyorum özellikle dizüstü tasarımları çok iyi.
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stalker(1979) 6 yıl
WXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlük tegra 4 RM Cortex-A15 Allah ne verdiyse koymuş vizio Helal olsun:)
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itachi237 6 yıl
ülkemize gelmez.
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regaibyigit. 6 yıl
fiyatta iyi olursa işte bu tablet tam alımalık
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