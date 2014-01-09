CES 2014 : Casio, G-Shock STB-1000 modeline akıllı özellikler kazandırdı





Saat denince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Casio, geçen yıl katıldığı akıllı saat trendinde vites artırmaya devam ediyor. Firma CES 2014 fuarında 5. modelini de tanıttı.





Casio aslında fotoğraf çekebilen saat modellerini yıllar önce piyasaya sürmüştü. Ancak akıllı saat kavramı bugün mobil cihazlara bağlanarak ekranından bildirim yansıtabilen saatleri kapsadığı için Casio da yeni sayılıyor.





Firma, beğenilen G-Shock STB-1000 saat modeline akıllı özellikler kazandırarak yıl içinde piyasaya süreceğini duyurdu. Bluetooth Smart üzerinden mobil cihazlara bağlanan saat; gelen çağrı, SMS, eposta bildirimlerini gösterebilirken, ayrıca müzik oynatıcısını da kontrol edebiliyor.





Saat ayrıca Runmeter GPS, Walkmeter GPS, Cyclemeter GPS ve Wahoo's Fitness uygulamalarını da destekliyor. Bu uygulamalardan gelen bilgileri de ekranında gösteriyor.





G-Shock serisinde olduğu gibi saat 100 metreye kadar su altında kullanılabiliyor ve rakiplerine göre önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca günde 12 saat kullanımla 1 yıl pili dayanabiliyor. Ancak saat şimdilik sadece iOS uyumlu olacak.

http://www.phonearena.com/news/Casio-set-to-release-a-Bluetooth-enabled-version-of-the--G-Shock-STB-1000-smartwatch_id51156