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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014 : Casio, G-Shock STB-1000 modeline akıllı özellikler kazandırdı

5 yıl
5,2b
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9
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Casio, G-Shock STB-1000 modeline akıllı özellikler kazandırdı

Saat denince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Casio, geçen yıl katıldığı akıllı saat trendinde vites artırmaya devam ediyor. Firma CES 2014 fuarında 5. modelini de tanıttı.

Casio aslında fotoğraf çekebilen saat modellerini yıllar önce piyasaya sürmüştü. Ancak akıllı saat kavramı bugün mobil cihazlara bağlanarak ekranından bildirim yansıtabilen saatleri kapsadığı için Casio da yeni sayılıyor. 

Firma, beğenilen G-Shock STB-1000 saat modeline akıllı özellikler kazandırarak yıl içinde piyasaya süreceğini duyurdu. Bluetooth Smart üzerinden mobil cihazlara bağlanan saat; gelen çağrı, SMS, eposta bildirimlerini gösterebilirken, ayrıca müzik oynatıcısını da kontrol edebiliyor. 

Saat ayrıca Runmeter GPS, Walkmeter GPS, Cyclemeter GPS ve Wahoo's Fitness uygulamalarını da destekliyor. Bu uygulamalardan gelen bilgileri de ekranında gösteriyor.

G-Shock serisinde olduğu gibi saat 100 metreye kadar su altında kullanılabiliyor ve rakiplerine göre önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca günde 12 saat kullanımla 1 yıl pili dayanabiliyor. Ancak saat şimdilik sadece iOS uyumlu olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Casio-set-to-release-a-Bluetooth-enabled-version-of-the--G-Shock-STB-1000-smartwatch_id51156 Yorum Yaz
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DirtyMoneySyndicate 5 yıl en beğenilen Dharma Initiative
VICTOR 23
Casioya saygimiz buyuk de o ekranla hala 90larda kalmis izlenimi veriyor.iphone musterilerine hitap etmesi icin biraz daha sık olmalı.

G shock efsanedir öyle çizgileriyle, hatlarıyla sıradan bir modelmiş gibi oynayamazsın.Şahsen akıllı saat kullanacaksam daha iWatch u görmedik ama bu g shock ı mis gibi kullanırım ki 1 yıl gidiyormuş pilide.Casionun farklı bir tasarım yapması ancak yeni bir seride olur.
VICTOR 23Casioya saygimiz buyuk de o ekranla hala 90larda kalmis izlenimi veriyor.iphone musterilerine hitap etmesi icin biraz daha sık olmal...
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unicorneo 5 yıl
G-Shock hiç bir zaman eskimez de bu biraz dijital saate analog teknolojisi konulmuş gibi duruyor.
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Ayar Kolu 4 yıl
Herkese iyi akşamlar. Bu modeli Türkiye'de bulan ya da kullanan var mı? Amazonda 49 dolara satılıyor ama Türkiye'ye gönderimi yok. Bu özelliklere sahip ve bu kadar ucuz bir saat neden kimse tarafından daha önce araştırılmamış merak ettim.
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WarSaw 5 yıl
pil mevzusunu çözene kadar şimdilik böyle.
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kımyasal 5 yıl
Casio G-Shock serisi ile sağlımlığı ön planda tutuyor,fakat Sony Smart Watch tarzında ürünlerde piyasaya sunmalı.Sonuçta köklü saat markalarından birisi ve tek düze ürünler sunmamalı.
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Dharma Initiative 5 yıl
Casioya saygimiz buyuk de o ekranla hala 90larda kalmis izlenimi veriyor.iphone musterilerine hitap etmesi icin biraz daha sık olmalı.
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DirtyMoneySyndicate 5 yıl Dharma Initiative
VICTOR 23
Casioya saygimiz buyuk de o ekranla hala 90larda kalmis izlenimi veriyor.iphone musterilerine hitap etmesi icin biraz daha sık olmalı.

G shock efsanedir öyle çizgileriyle, hatlarıyla sıradan bir modelmiş gibi oynayamazsın.Şahsen akıllı saat kullanacaksam daha iWatch u görmedik ama bu g shock ı mis gibi kullanırım ki 1 yıl gidiyormuş pilide.Casionun farklı bir tasarım yapması ancak yeni bir seride olur.
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