Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014 : Epson giyilebilir cihaz pazarına ilk adımlarını atıyor

5 yıl
5,4b
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014 : Epson giyilebilir cihaz pazarına ilk adımlarını atıyor


Daha çok baskı, fotokopi ve tarama sistemleriye tanıdığımız Epson, sürpriz bir hamle ile giyilebilir cihaz pazarında bende varım mesajı verdi. Firma CES 2014 fuarında iki adet yaşam takip cihazını tanıttı. 

Firmanın yaşam takip cihazları Pulsense Watch ve Pulsense Band isimlerini taşıyor. Cihazlar atılan adım, kalori, uyku düzeni, nabız gibi pek çok yaşam aktivitesini takip ediyor ve Bluetooth Smart üzerinden mobil cihazlara aktarıyor. Ayrıca kablo yardımıyla PC üzerinden takip etmek de mümkün. Sonraki bir güncelleme ile konum takibi ve golf vuruşları da takip kapsamına alınacak. 

İki cihaz arasındaki fark ise Pulsense Watch modelinde bir LCD ekran, Pulsense Band modelinde ise LED bildirim ışıklarının olması. Fiyat seviyesi de tabii buna göre değişiyor. Pulsense Watch 199$ fiyat etiketine sahipken, Pulsense Band ise 129$ seviyesinde. Her iki model de yaz aylarında satışa sunulacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/01/epson-announces-pulsense-wearable-fitness-trackers.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Cildi korumayı amaçlayan giyilebilir teknoloji: Netatmo June 5 yıl Sony Xperia Z1 Compact "Z1 Mini" video ön inceleme 5 yıl Sony'den 4K El Kamerası "FDR-AX100 4K" ön inceleme 5 yıl Sony Xperia Z1S "Yeni Amiral" ön inceleme 5 yıl LG G Flex: Kavisli ekrana sahip süper telefon ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim