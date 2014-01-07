CES 2014 : Epson giyilebilir cihaz pazarına ilk adımlarını atıyor









Daha çok baskı, fotokopi ve tarama sistemleriye tanıdığımız Epson, sürpriz bir hamle ile giyilebilir cihaz pazarında bende varım mesajı verdi. Firma CES 2014 fuarında iki adet yaşam takip cihazını tanıttı.





Firmanın yaşam takip cihazları Pulsense Watch ve Pulsense Band isimlerini taşıyor. Cihazlar atılan adım, kalori, uyku düzeni, nabız gibi pek çok yaşam aktivitesini takip ediyor ve Bluetooth Smart üzerinden mobil cihazlara aktarıyor. Ayrıca kablo yardımıyla PC üzerinden takip etmek de mümkün. Sonraki bir güncelleme ile konum takibi ve golf vuruşları da takip kapsamına alınacak.





İki cihaz arasındaki fark ise Pulsense Watch modelinde bir LCD ekran, Pulsense Band modelinde ise LED bildirim ışıklarının olması. Fiyat seviyesi de tabii buna göre değişiyor. Pulsense Watch 199$ fiyat etiketine sahipken, Pulsense Band ise 129$ seviyesinde. Her iki model de yaz aylarında satışa sunulacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/01/epson-announces-pulsense-wearable-fitness-trackers.html