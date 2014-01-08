CES 2014: HARMAN, yeni geliştirdiği kulaklık modellerini kullanıcıların beğenisine sundu

Ses teknolojileri konusunda uzman firmalardan HARMAN, AKG Y55, JBL J46BT ve JBL Synchros S400BT model isimli kulalıklarını kullanıcıların beğenisine sundu.

Ortak olarak üst seviye ses kalitesi vaat eden kulakalıklardan kafa üstü formunda hazırlanan JBL Synchros S400BT, Bluetooh 3.0 teknolojisi ile 15 saate yakın kablosuz müzik keyfi ortaya koyabiliyor ve NFC üzeriden hızlı bir şekilde eşleme yapabiliyor. 40mm sürücüler ve aptX teknolojisiyle benzersiz bir deneyim sunabilen ürün, dokunmatik kontrol ünitesiyle de hem müzik hem de çağrı cevaplama amaçlı kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Tanıtılan bir diğer model JBL J46BT ise, yine Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinde çalışma gösteriyor. Kulak içi formunda hazırlanan kulaklık, teknik olarak 20 Hz - 18 kHz dinamik frekans aralığına, 6mm sürücülere ve ortalama 5.5 saat müzik ve görüşme ömrüne sahip. HARMAN'ın tanıttığı son model olan AKG Y55 ise kablolu olarak kafa üstü formunda karşımıza çıkıyor. Teknik olarak 16 Hz - 24 kHz frekans aralığı, 115 dB hassaslık ve maksimum 2000 mW giriş gücü gibi detaylar ile geliştirilen ürün, belirtildiği kadarıyla ciddi oranda bir bass performansına sahip ve stüdyo kalitesinde ses sağlayabiliyor.

HARMAN'ın yeni modelleriden AKG Y55 129$, JBL J46BT 100$ ve son olarak JBL Synchros S400BT 300$ fiyat etiketiyleriyle buradan ve buradan elde edilebiliyor.

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