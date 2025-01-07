Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Harman, otomobiller için HDR10+ özellikli Neo QLED ekranı tanıttı

    Harman, CES 2025 fuarında bağlantılı otomobiller için Ready Display teknolojisini gösterdi. Ready Display, HDR10+ sertifikasına sahip dünyanın ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi.
    samsung harman ready display ces 2025 Tam Boyutta Gör
    Harman, CES fuarında arabalar dahil olmak üzere bağlantılı otomobiller için Ready Display teknolojisini sergiledi. Ready Display, direksiyondan merkez bilgi-eğlence konsoluna kadar uzanan tam boy ekran. HDR10+ sertifikasıyla birlikte Samsung'un Neo QLED teknolojisini kullanıyor. OLED benzeri siyahlar sunuyor ancak daha düşük maliyette. İşte Harman’ın geleceğin otomobillerinde kullanılacak ekran paneli:

    Harman Ready Display

    Harman’ın Neo QLED paneli, kurulum açısından daha fazla esneklik sunuyor; normal LCD ekranların aksine kavisli bilgi-eğlence sistemlerine monte edilebiliyor. Neo QLED paneller, mini LED arka aydınlatma sistemini kullandığından, ekranın parlaklığı daha yüksek, parlak nesnelerin etrafındaki hale efekti daha az göze çarpıyor ve siyahlar olması gerektiği gibi. Ekran ayrıca Quantum Dot teknolojisi sayesinde daha derin renkler sunuyor.

    Harman'ın Ready Display'i, HDR10+ sertifikasına sahip dünyanın ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi olmasıyla öne çıkıyor. Harman'ın ses yeteneğiyle birlikte, otomobillere ev sineması benzeri görsel-işitsel kalite sunuyor.

    Bu arada Harman, Qualcomm ile birlikte çalışarak uydu tabanlı acil durum mesajlaşma hizmetini otomobillere getiren ilk şirket oldu. Ready Connect 5G telematik kontrol ünitesi (TCU), acil durumlar için uydu iletişimini sağlamak üzere Qualcomm'un Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2'sini kullanıyor. Bu, uydu şebeke operatörü (SNO) kapsamı aracılığıyla acil mesajlaşma sunan sektörün ilk araç içi sistemi. Yakınlarda hücresel şebeke bulunamadığında, sistem LEO uydu takımyıldızlarına bağlanarak mesaj göndermenize olanak sağlıyor.

    Kaynakça https://news.harman.com/releases/harman-redefines-in-cabin-experiences-turning-cars-into-intelligent-empathetic-companions https://www.sammobile.com/news/samsung-harman-automotive-neo-qled-screen-hdr10-cars-ces-2025/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    juzdan davet kodu nereye yazılır dualsense drift sorunu gata tıp msü ile mı alıyor router modem olarak kullanılabilir mi passolig debit plus nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız