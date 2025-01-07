Harman, otomobiller için HDR10+ özellikli Neo QLED ekranı tanıttı

Tam Boyutta Gör Harman, CES fuarında arabalar dahil olmak üzere bağlantılı otomobiller için Ready Display teknolojisini sergiledi. Ready Display, direksiyondan merkez bilgi-eğlence konsoluna kadar uzanan tam boy ekran. HDR10+ sertifikasıyla birlikte Samsung'un Neo QLED teknolojisini kullanıyor. OLED benzeri siyahlar sunuyor ancak daha düşük maliyette. İşte Harman’ın geleceğin otomobillerinde kullanılacak ekran paneli:

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Harman Ready Display

Harman’ın Neo QLED paneli, kurulum açısından daha fazla esneklik sunuyor; normal LCD ekranların aksine kavisli bilgi-eğlence sistemlerine monte edilebiliyor. Neo QLED paneller, mini LED arka aydınlatma sistemini kullandığından, ekranın parlaklığı daha yüksek, parlak nesnelerin etrafındaki hale efekti daha az göze çarpıyor ve siyahlar olması gerektiği gibi. Ekran ayrıca Quantum Dot teknolojisi sayesinde daha derin renkler sunuyor.

Harman'ın Ready Display'i, HDR10+ sertifikasına sahip dünyanın ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi olmasıyla öne çıkıyor. Harman'ın ses yeteneğiyle birlikte, otomobillere ev sineması benzeri görsel-işitsel kalite sunuyor.

Bu arada Harman, Qualcomm ile birlikte çalışarak uydu tabanlı acil durum mesajlaşma hizmetini otomobillere getiren ilk şirket oldu. Ready Connect 5G telematik kontrol ünitesi (TCU), acil durumlar için uydu iletişimini sağlamak üzere Qualcomm'un Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2'sini kullanıyor. Bu, uydu şebeke operatörü (SNO) kapsamı aracılığıyla acil mesajlaşma sunan sektörün ilk araç içi sistemi. Yakınlarda hücresel şebeke bulunamadığında, sistem LEO uydu takımyıldızlarına bağlanarak mesaj göndermenize olanak sağlıyor.

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Harman, otomobiller için yeni nesil Neo QLED ekranı tanıttı