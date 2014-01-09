CES 2014: Hercules, iPad uyumlu yeni DJ kontrolcüsünü görücüye çıkarttı

Teknolojinin hemen her alanından duyurunun geldiği CES 2014'ün dikkat çeken ürünlerinden Hercules DJControlWave, iPad uyumu ve özellikle şık tasarımıyla öne çıkıyor.

Hercules tarafından taşınabilir bir yapıda hazırlanan DJ kontrolcüsü DJControlWave, üzerinde yer alan özel bölümde Apple'ın iPad modellerini taşıyabiliyor. İsteğe bağlı olarak 10 metre içerisinde Bluetooth desteğiyle iPad'den uzakta da çalışabilen ürün, dahili şarj edilebilir bataryasıyla belirtildiği kadarıyla sekiz saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabiliyor. Gövdesinde müzik üretimi için gerekli iki adet jog tekeri ve diğer birçok özel kontrol seçeneği yer alan kontrolcü, USB üzerinden OSX ya da Windows işletim sistemli bilgisayarlara da bağlanabiliyor ve özellikle düşük ışıklı ortamlarda aydınlatma sistemiyle harika görünüyor.

Firmanın kendi geliştirdiği DJUCED DJW dahil diğer birçok müzik uygulamasına da destek veren DJControlWave, 300$ fiyat etiketiyle önümüzdeki bahar aylarında satışa çıkıyor.

http://www.slashgear.com/hercules-djcontrolwave-dj-controller-for-ipad-debuts-at-ces-2014-09312514/