CES 2014: JK Imaging, yeni geliştirdiği fotoğraf makinesi, lens-kamera ve video kamera modellerini tanıttı

Geçtiğimiz dönemde isim hakları konusunda "JK Imaging" ile lisans anlaşması yapan Kodak, yeni geliştirdiği fotoğraf makinesi, video kamera ve lens-kamera modellerini tanıttı.

Fotoğraf makinesi tarafından başlamak gerekirse en çok dikkat çeken modelinin S-1 olduğu göze çarpıyor. Firmanın micro four thirds sistem yapısıyla hazırladığı ilk fotoğraf makinesi olma özelliğin taşıyan S-1, teknik olarak 16 MP BSI CMOS 4/3 sensöre, 3-inç LCD ekran, optik görüntü sabitleme teknolojisine, Wi-Fi desteğine ve Full HD 30FPS video kapasitesine sahip. Lityum iton bataryadan güç aldığı belirtilen model, 499$ fiyat etiketiyle geliyor. Firma aynı zamanda 65 kat optik yakınlaştırma yapabilen AZ651 (1080p HD video, 3-inç LCD ekran, optik görüntü sabitleme), 42 kat optik yakınlaştırma yapabilen AZ421 ve 52 kat optik yakınlaştırma yapabilen AZ525 (Wi-Fi) modellerini de görücüye çıkartmış durumda. Bu fotoğraf makineleri ise 139$ ile 249$ arası fiyat etiketilerine sahip ve önümüzdeki aylarda satışa çıkıyorlar.

Ürün gamını yeni geliştirdiği lens-kamera modelleri SL10 (10 kat optik yakınlaştırma, 28-280mm lens, optik görüntü sabitleme, 1080p video, Wi-Fi) ve SL25 (25 kat optik yakınlaştırma, 28-600mm lens, optik görüntü sabitleme, 1080p video, Wi-Fi) ile genişleten JK Imaging, iOS ve Android işletim sistemli cihazlar ile kablosuz olarak iletişim kuran ürünleriyle Sony'nin QX10 ve QX100 modellerine yeni bir alternatif oluşturuyor. SL10 200$, Sl25 ise 300$ fiyat etiketiyle bahar aylarında satışa çıkıyor.

JK Imaging'in aksiyon kamerası pazarına yönelik olarak hazırladığı SPZ1 video kamera modeli ise 14MP çözünürlüğünde CMOS sensör barındırıyor ve 3 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. SP1 modeli ise dahili Wi-Fi teknolojisi ile daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Kameraların fiyatları ise SPZ 1 için 140$, SP1 içinse seçilen aksesuarlara göre 169$ ile 229$ arasında.

http://www.ephotozine.com/article/kodak-micro-four-thirds-camera-announced-23776