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CES 2014: LaCie'den sıradışı tasarıma sahip 1 TB harici sabit disk: Sphére

5 yıl
6,3b
1
13
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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CES 2014: LaCie'den sıradışı tasarıma sahip 1 TB harici sabit disk: Sphére
Veri depolama alanında faaliyet gösteren LaCie, yeni harici sabit diski Sphére'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Şık tasarımıyla adeta göz dolduran Sphére'ın, harici sabit disklerdeki standart tasarım kalıplarını yıktığını söyleyebiliriz.
Titiz bir el işçiliğiyle Fransa'da üretilen ve üzerine gümüş kaplama uygulanan Sphére, tasarımında Christofle'ın imzasını taşıyor. 134 mm x 134 mm x 125 mm boyutlara ve yaklaşık 500 gram ağırlığa sahip olan harici sabit disk, 1 TB'lık depolama alanı sunuyor. LaCie, farklı depolama seçeneklerini gerekli görmemiş.
USB 3.0 (5 Gb/sn) arayüzüne destek veren ve ekstradan güç adaptörüne gereksinim duymayan Sphére, LaCie'nin özel programı sayesinde önemli dosyalarınızı otomatik olarak yedekleyebildiği gibi bu dosyaları şifre ile üçüncü şahıslara karşı koruma altına alabiliyor.
Peki Sphére'ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı nasıl olacak? El işçiliği devreye girdiğinde fiyatlar tahmin edileceği üzere yükseliyor. Harici sabit diskin, 490$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Eğer bütçe problemi yaşamıyorsanız ve tasarıma önem veriyorsanız Sphére ilginizi çekebilir.
CES 2014: LaCie'den sıradışı tasarıma sahip 1 TB harici sabit disk: Sphére
 

http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10619 Yorum Yaz
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unicorneo 5 yıl en beğenilen
Artık nakliyesi, karpuzlama olur...
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JoeyBane 5 yıl
Arşiv bombası
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eXaline 5 yıl
Şekli dışında boyut açısından 2.5" hdd den bir farkı yok gibi. İçinde boyutuna göre tahminimce en ortasına konumlandırılmış 2.5" lik disk var. Yani geri kalan %80 i hava oluyor.
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CoreXXX 5 yıl
iyi güzelde nasıl taşıyacaklar bunu
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hazarRS 5 yıl
Normal bir hard disk alınır, üzerine bildiğimiz tuvalet lambası koruyucu koyulur, krom sprey boyayla boyanır, alın size sphere :)
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Vash The Stampede 5 yıl
ne yani bu adam kürenin içine hdd koyabiliyor diye 900 lira mı istiyor bizden?
tekme tokat döverim o adamı.
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Virtual Reality 5 yıl
Notebook çantasına nasıl sığacak, şişkinlik yapmaz mı?
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3ngerek 5 yıl
ilker_xxx

Notebook çantasına nasıl sığacak, şişkinlik yapmaz mı?

Bowling çantasına atarlar artık
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unicorneo 5 yıl en beğenilen
Artık nakliyesi, karpuzlama olur...
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ShotgunPadre 5 yıl
yarim kilo harddiske 490 dolar vereni doverler
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sertacaygun 5 yıl
Arabada lüksü anlarım, evde lüksü anlarım. Da bu nedir arkadaş ? İçindeki disk bozulursa ne olacaki taşıması ne olacak ? Al masaya koy dursun, SSD fiyatına HDD @safimaranga'nın dediği gibi.
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Bradley Cooper 5 yıl
çok şık bir ürü olmuş ama 490 dolar nedir yahu. el insaf
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DraGonS 5 yıl
O fiyata 1tb harici diske kalıp döktürür yeniden tasarlatırım en azında istediğim tasarımı elde ederim. Gereksiz bir ürün BENCE.
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