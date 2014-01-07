CES 2014: LaCie'den sıradışı tasarıma sahip 1 TB harici sabit disk: Sphére

Veri depolama alanında faaliyet gösteren LaCie, yeni harici sabit diski Sphére'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Şık tasarımıyla adeta göz dolduran Sphére'ın, harici sabit disklerdeki standart tasarım kalıplarını yıktığını söyleyebiliriz.



Titiz bir el işçiliğiyle Fransa'da üretilen ve üzerine gümüş kaplama uygulanan Sphére, tasarımında Christofle'ın imzasını taşıyor. 134 mm x 134 mm x 125 mm boyutlara ve yaklaşık 500 gram ağırlığa sahip olan harici sabit disk, 1 TB'lık depolama alanı sunuyor. LaCie, farklı depolama seçeneklerini gerekli görmemiş.

USB 3.0 (5 Gb/sn) arayüzüne destek veren ve ekstradan güç adaptörüne gereksinim duymayan Sphére, LaCie'nin özel programı sayesinde önemli dosyalarınızı otomatik olarak yedekleyebildiği gibi bu dosyaları şifre ile üçüncü şahıslara karşı koruma altına alabiliyor.



Peki Sphére'ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı nasıl olacak? El işçiliği devreye girdiğinde fiyatlar tahmin edileceği üzere yükseliyor. Harici sabit diskin, 490$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Eğer bütçe problemi yaşamıyorsanız ve tasarıma önem veriyorsanız Sphére ilginizi çekebilir.



http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10619