Xiaomi yeni kablosuz faresini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Bilgisayar çevre birimleri segmentinde de etkili olan Xiaomi, uzun yıllardır piyasada olan kablosuz faresinin yeni neslini tanıttı. Xiaomi Wireless Mouse 4 Pro uygun fiyata tatmin edici özelliklerle geliyor.

Xiaomi Wireless Mouse 4 Pro özellikleri ve fiyatı

115.5 x 62 x 36.5 mm ölçülere sahip olan fare pili olmadan 66 gram ağırlığa sahip. Bu haliyle biraz daha küçük ve orta büyüklükte el yapıları için ideal. Manyetik üst kapak açıldığında pil yuvası ve 2.4GHz USB adaptör yuvası yer alıyor. Alt kısımda ise PTFE ayakları yer alıyor.

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Sağ ve sol tuşlar için TTC sessiz anahtarlar kullanılırken daha uzun tuş mesafesi sayesinde basış hassasiyeti korunurken kütüphane ya da ofis gibi alanlarda rahatsızlık vermenin önüne geçiliyor. Kenar tuşları ise metalik kaplama. Üst kısımda yer alan LED bildirim ışığı batarya ömrünü ve DPI ayarlarını gösterebiliyor.

Tekerlek tuşunda ise firma dinamik bir elektromanyetik mekanizma kullanmış. Parmağınızı hareket ettirme hızınıza göre kaydırma hızı da değişiyor. Xiaomi’nin TOG sensörü 4mm kalınlığa kadar cam üzerinde başarılı algılama yapabiliyor. Böylece fare matına ihtiyaç kalmıyor.

Bluetooth 5.0 sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabilen fare böylce toplamda 3 cihaza bağlanmış oluyor. Atanmış tuş sayesinde bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Web tabanlı bir yazılım ile 1600-2400 arası DPI ayarlarını, yan tuşların fonksiyonlarını ve performans ayarlarını kolayca değiştirebiliyorsunuz. Kullanım süresi konusunda bilgi verilmeyen Xiaomi Wireless Mouse 4 Pro modeli 29$ fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi Wireless Mouse 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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