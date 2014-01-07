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CES 2014: Mad Catz, F.R.E.Q. 9 model isimli kablosuz kulaklığını sergiledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,1b
1
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Mad Catz, F.R.E.Q. 9 model isimli kablosuz kulaklığını sergiledi
CES 2014 fuarı kapsamında tanıttığı R.A.T. TE oyuncu faresiyle dikkat çeken Mad Catz, ayrıca yeni geliştirdiği F.R.E.Q. 9 kablosuz kulaklık modelini de sergiledi.
Tasarımsal olarak oyunculara hitap eden ancak genel multimedya deneyimine de uygun olan Mad Catz F.R.E.Q. 9, Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak kullanılıyor ve isteğe bağlı 3.5mm ya da USB bağlantıları üzerinden görevini yerine getirmeye devam edebiliyor. AM3D ses geliştirme teknolojisiyle üst seviye surround ses ortaya koyabildiği belirtilen kulaklık, iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan özel uygulamasıyla, barındırdığı dijital gürültü önleme sisteminin ayarlanmasına da imkan tanıyor. F.R.E.Q. 9, aynı zamanda oldukça şık bir taşıma çantası ile geliyor.
Tüm detayları henüz açıklanmayan yeni kablosuz kulaklık Mad Catz F.R.E.Q. 9, Nisan ayında 300$ fiyat etiketi ve farklı renk seçenekleriyle satışa çıkıyor.
 
CES 2014: Mad Catz, F.R.E.Q. 9 model isimli kablosuz kulaklığını sergiledi

http://www.thinkcomputers.org/mad-catz-shows-the-f-r-e-q-9-wireless-headset/ Yorum Yaz
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