CES 2014 : McAfee artık Intel Security oldu

Bir dönemin başarılı antivirüs programları arasında gösterilen McAfee, 2010 yılında yonga devi Intel tarafından 7.7 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Satın alma sürecinin son aşaması da CES 2014 fuarında tamamlandı.





Aslında geçen yılın ortalarında gerekli onay süreçleri tamamlanmıştı. Ancak Intel isim konusuna hiç dokunmamıştı. Fuardaki basın toplantısında Intel patronu Brian Krzanich artık McAfee isminin yerine Intel Security markasının kullanılacağını duyurdu.





Intel Security markası firmanın güvenlik alanındaki tüm ürün ve hizmetlerini kapsayacak. Yeniden yapılanma ise yaklaşık bir yılı bulacak. Bundan sonraki McAfee yazılımları da Intel Security olarak raflara çıkacak. Ayrıca platform yeni bir logoya da kavuşacak.





McAfee çalışanları ise yeni ürünler geliştirmeye devam edecek ve Intel mühendisleri ile dirsek temasında olacak. Bunun yanında McAfee'nin mobil güvenlik uygulamaları da önümüzdeki aylarda ücretsiz olarak sunulmaya başlayacak.