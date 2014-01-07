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CES 2014 : McAfee artık Intel Security oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : McAfee artık Intel Security oldu

Bir dönemin başarılı antivirüs programları arasında gösterilen McAfee, 2010 yılında yonga devi Intel tarafından 7.7 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Satın alma sürecinin son aşaması da CES 2014 fuarında tamamlandı.

Aslında geçen yılın ortalarında gerekli onay süreçleri tamamlanmıştı. Ancak Intel isim konusuna hiç dokunmamıştı. Fuardaki basın toplantısında Intel patronu Brian Krzanich artık McAfee isminin yerine Intel Security markasının kullanılacağını duyurdu.

Intel Security markası firmanın güvenlik alanındaki tüm ürün ve hizmetlerini kapsayacak. Yeniden yapılanma ise yaklaşık bir yılı bulacak. Bundan sonraki McAfee yazılımları da Intel Security olarak raflara çıkacak. Ayrıca platform yeni bir logoya da kavuşacak. 

McAfee çalışanları ise yeni ürünler geliştirmeye devam edecek ve Intel mühendisleri ile dirsek temasında olacak. Bunun yanında McAfee'nin mobil güvenlik uygulamaları da önümüzdeki aylarda ücretsiz olarak sunulmaya başlayacak. 


http://thenextweb.com/insider/2014/01/07/intel-ceo-brian-krzanich-announces-mcafee-brand-name-will-replaced-intel-security Yorum Yaz
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mehmednaim 5 yıl en beğenilen
Geçen sene başlattığım tam sistem taraması daha bitmedi, belki Intel aldıktan sonra biraz hızlanır.
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ALLAME.1 4 yıl
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CoreXXX 5 yıl
son yıllarda eset tüm ödülleri alıyor ve gerçekden bunu hakettiğinede ibnanıyorum. bir virüs programına para verip alacağım hiç aklıma gelmezdi:)) eset bunu hakkediyor. o yüzden zamanın devleri norton mcafee f-prot gibi firmalar yakında tarihe karışır. intel almasa mcafee çokdan karışmışdı zatende. bide kaspersky var oda genelde son kullanıcıdan ziyade kurumsal korumalara önem veriyor.
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HeavyClocker 5 yıl
McAfee de bypass işlemleri cidden çok kolay ve basit kriptolar ile yapılabiliyordu.Çözmeleri dileğimle :)
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mehmednaim 5 yıl en beğenilen
Geçen sene başlattığım tam sistem taraması daha bitmedi, belki Intel aldıktan sonra biraz hızlanır.
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foz54 5 yıl
Ttnet kullanıcılarına ücretsiz key verdiği için denemiştim ama 1 saat ancak dayanabildim, win.defender yeter aga boşuna sistemi yormaya gerek yok
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yasin.25 5 yıl
intel bu alanada el attı. hiç bir alanı boş bırak istemiyor zaten. ne de olsa marka imajı var.
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avci26 5 yıl
ilk olarak norton kullanıyordum bir ara panda yı denedim ama şimdileri ise nod32... mcafee hiç kullanmadım...
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