CES 2014: Mophie, iPhone 5 ve 5s için dahili depolama birimine sahip bataryalı kılıfını tanıttı

Akıllı cihazlar için birçok farklı çözüm hazırlayan Mophie, iPhone 5 ve iPhone 5s için geliştirdiği ve diğer birçok modelden dahili depolama birimiyle ayrılan yeni bataryalı kılıfını tanıttı.

Tasarımsal olarak firmanın iPhone'lar için hazırladığı geçmiş modellerine benzeyen Mophie Space Pack, taşıdığı 1700mAh bataryası ile telefonları kullanım ömrünü arttırabiliyor ve artık depolama tarafına da yardımcı oluyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama birimiyle satın alınabilen kılıf, Space isimli ücretsiz iOS uygulaması sayesinde dosya yönetimi konusunda da kullanıcılarına yardımcı oluyor.

Hem batarya hem de depolama noktasında toplu bir çözüm sunan Mophie Space Pack'in 16GB'lık versiyonu 150$, 32GB'lık versiyonu ise 180$ fiyat etiketiyle önümüzdeki Mart ayında satışa çıkıyor. Kılıfın farklı renk seçenekleri de bulunuyor.





http://www.engadget.com/2014/01/07/mophie-space-pack/