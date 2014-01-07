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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014: Mophie, iPhone 5 ve 5s için dahili depolama birimine sahip bataryalı kılıfını tanıttı

5 yıl
6,9b
1
19
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Mophie, iPhone 5 ve 5s için dahili depolama birimine sahip bataryalı kılıfını tanıttı
Akıllı cihazlar için birçok farklı çözüm hazırlayan Mophie, iPhone 5 ve iPhone 5s için geliştirdiği ve diğer birçok modelden dahili depolama birimiyle ayrılan yeni bataryalı kılıfını tanıttı.
Tasarımsal olarak firmanın iPhone'lar için hazırladığı geçmiş modellerine benzeyen Mophie Space Pack, taşıdığı 1700mAh bataryası ile telefonları kullanım ömrünü arttırabiliyor ve artık depolama tarafına da yardımcı oluyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama birimiyle satın alınabilen kılıf, Space isimli ücretsiz iOS uygulaması sayesinde dosya yönetimi konusunda da kullanıcılarına yardımcı oluyor.
Hem batarya hem de depolama noktasında toplu bir çözüm sunan Mophie Space Pack'in 16GB'lık versiyonu 150$, 32GB'lık versiyonu ise 180$ fiyat etiketiyle önümüzdeki Mart ayında satışa çıkıyor. Kılıfın farklı renk seçenekleri de bulunuyor. 


http://www.engadget.com/2014/01/07/mophie-space-pack/ Yorum Yaz
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UnInvited_Guest 5 yıl en beğenilen
Yuh Apple ın inadı yüzünden adamlar ne yapacağını şaşırdı. Kılıfta bile dahili hafıza bunu da mı görecektik...
1 Yanıt Yanıtla +19
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thinkwithbrain 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Nokia +16gb farkı (925) 50TL

Apple +8gb farkı (5s) 200TL

Sen olduğunu geç fark ettim TurboCore azdaha artılıyodum
TurboCoreNokia +16gb farkı (925) 50TLApple +8gb farkı (5s) 200TLSen olduğunu geç fark ettim TurboCore azdaha...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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gkn_ymz 5 yıl Yusufigit
DarkAfter


BrtLVcL

TurboCore

Nokia +16gb farkı (925) 50TL

Apple +8gb farkı (5s) 200TL

Sen olduğunu geç fark ettim TurboCore azdaha artılıyodum


Biri bana. Şu. Eksi muhabbetini anlatır mı ne istiyorsunuz adamdan

az takip et attığı mesajları %90 boş içerik bu yüzden
DarkAfterBrtLVcLTurboCoreNokia +16gb farkı (925) 50TLApple +...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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iboocum 5 yıl
kılıfın bile hafızası var la
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aulkem 5 yıl
Ya bilmiyorum bende mi bi tuhaflık var ama ben 16 hafızalı nexus4 telefonumun hafızasını hiç doldurmadım.
Fifa2014, Asphalt 8, NFS Mostwanted, Candy Crush, Clash of Clans ve birkaç oyunum daha var. Müziklerim var fotografları hiç temizlemedim.
Nasıl oluyo da yetmiyo benim dışımdakilere biri açıklarsa iyi olur :)
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cabriolet1981 5 yıl
Apple'ın resmi modifiye firması mı ne bilmiyorum ama çok pahalı bu mophie'ler.
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onizuka_sensei 5 yıl
Bu tarz şarjlı kılıflarda en iyisi mophie. Tasarım açısından malzeme kalitesi olarak çok iyi. Ancak fiyatları çok uçuk. Ayrıca telefonun kalınlığının çok artması bir çok kullanıcının istemediği bir durum. Hafıza kartı seçeneği iphone da işe yaramaz. İçine uygulama kurulamaz. Belki jailbreak ile oluyodur. Karta atılan resim galeriden, attığınız müzikler de müzik çalardan gözükmüyodur büyük ihtimalle. Ne derece kullanıcısı olur bilemem.
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multiTYRT 5 yıl
Fazla kaba. Fiyat farkı da çok. İsteyen gider ilk baştan daha yüksek kapasiteli alır.
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UnInvited_Guest 5 yıl en beğenilen
Yuh Apple ın inadı yüzünden adamlar ne yapacağını şaşırdı. Kılıfta bile dahili hafıza bunu da mı görecektik...
1 Yanıt Yanıtla +19
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Nokia Specialist 5 yıl UnInvited_Guest
UnInvited_Guest
Yuh Apple ın inadı yüzünden adamlar ne yapacağını şaşırdı. Kılıfta bile dahili hafıza bunu da mı görecektik...

Nokia +16gb farkı (925) 50TL

Apple +8gb farkı (5s) 200TL
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