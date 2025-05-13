Apple C1 modemdeki kritik açık iOS 18.5 ile giderildi

Apple C1 açığı giderildi
Geçtiğimiz günlerde Apple C1 modem üzerinde yer alan bir açık nedeniyle, kullanıcıların ağ trafiğinin yönlendirilebileceği ortaya çıkmıştı. Bu da ağın dinlenmesi ya da araya bir yönlendirme noktası konması gibi saldırılara yol açıyor.
Henüz bir olayda kullanılmadığı belirtilen bu açık için iOS 18.5 güncellemesi ile bir yama yayınlandı. Apple bu yama ile problemi giderdiğini söylüyor. Ayrıca sonraki saldırılara karşı da yeni geçerlilik onaylarının devreye alındığı da belirtiliyor.
Dikey entegrasyon olarak da adlandırılabilecek olan firmaların kendi yongalarını geliştirmeleri özellikle hızlı yazılım desteği anlamında büyük esneklik sağlıyor. Harici kaynaklara bağımlılık bu desteğin gecikmesi anlamına geliyor.
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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