Apple C1 modemdeki kritik açık iOS 18.5 ile giderildi

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Tam Boyutta Gör Tarihinde ilk kez kendi modemini geliştiren ve iPhone 16e modelinde kullanan Apple, önemli destekler sunmaya devam ediyor. Bir süredir gündemde olan yazılım açığı bu hafta giderildi.

Apple C1 açığı giderildi

Geçtiğimiz günlerde Apple C1 modem üzerinde yer alan bir açık nedeniyle, kullanıcıların ağ trafiğinin yönlendirilebileceği ortaya çıkmıştı. Bu da ağın dinlenmesi ya da araya bir yönlendirme noktası konması gibi saldırılara yol açıyor.

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Henüz bir olayda kullanılmadığı belirtilen bu açık için iOS 18.5 güncellemesi ile bir yama yayınlandı. Apple bu yama ile problemi giderdiğini söylüyor. Ayrıca sonraki saldırılara karşı da yeni geçerlilik onaylarının devreye alındığı da belirtiliyor.

Dikey entegrasyon olarak da adlandırılabilecek olan firmaların kendi yongalarını geliştirmeleri özellikle hızlı yazılım desteği anlamında büyük esneklik sağlıyor. Harici kaynaklara bağımlılık bu desteğin gecikmesi anlamına geliyor.



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Apple C1 modem için önemli güncelleme