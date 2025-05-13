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    Anlık Bildirim

    Apple C1 modemdeki kritik açık iOS 18.5 ile giderildi

    Apple C1 modemi ilk güncellemesini aldı. Apple henüz keşfedilen kritik bir açığı hızlı bir şekilde yamayarak iOS 18.5 güncellemesinin içerisine dahil etti.       

    Apple C1 Tam Boyutta Gör
    Tarihinde ilk kez kendi modemini geliştiren ve iPhone 16e modelinde kullanan Apple, önemli destekler sunmaya devam ediyor. Bir süredir gündemde olan yazılım açığı bu hafta giderildi. 

    Apple C1 açığı giderildi

    Geçtiğimiz günlerde Apple C1 modem üzerinde yer alan bir açık nedeniyle, kullanıcıların ağ trafiğinin yönlendirilebileceği ortaya çıkmıştı. Bu da ağın dinlenmesi ya da araya bir yönlendirme noktası konması gibi saldırılara yol açıyor. 

    Henüz bir olayda kullanılmadığı belirtilen bu açık için iOS 18.5 güncellemesi ile bir yama yayınlandı. Apple bu yama ile problemi giderdiğini söylüyor. Ayrıca sonraki saldırılara karşı da yeni geçerlilik onaylarının devreye alındığı da belirtiliyor. 

    Dikey entegrasyon olarak da adlandırılabilecek olan firmaların kendi yongalarını geliştirmeleri özellikle hızlı yazılım desteği anlamında büyük esneklik sağlıyor. Harici kaynaklara bağımlılık bu desteğin gecikmesi anlamına geliyor. 
     

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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    puro satın al eyt iptal mi olacak istanbul"da kaç tane arnavutköy var küçük telefon aynı ilde plaka değişikliği olur mu

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