iPhone satışları Çin'de düşmeye devam ediyor: İşte rakamlar

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Tam Boyutta Gör Apple, çeyrekten çeyreğe rekor rakamlara ulaşıyor olsa da, Çin pazarında kayıp vermeye devam ediyor. CAICT verilerine göre Mart 2025'te iPhone sevkiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,6 azalarak 1,89 milyon adede indi. Böylece Apple'ın Çin’deki pazar payı yaklaşık yüzde 8'e geriledi; yerli markalar ise toplam sevkiyatların yüzde 92'sini kontrol ediyor.

En çok satan marka Huawei oldu

Çeyrek bazında değerlendirildiğinde, Çin'deki toplam akıllı telefon sevkiyatları yüzde 3,3 artarken, Çin dışı markaların sevkiyatları yüzde 25’in üzerinde düştü. Counterpoint Research'e göre Huawei Mart ayında yüzde 19,4 payla liderliğe yükseldi; Vivo yüzde 17, Xiaomi yüzde 16,6 ve Oppo yüzde 14,6 pay aldı. Apple ise yüzde 14,1 ile beşinci sıraya geriledi.

Geçmiş IDC verileri de iPhone satışlarının ilk çeyrekte 9 milyonun altında kalarak yüzde 9 düşüş ve pazar payında yüzde 13,7’ye indiğini göstermişti. Bunun en büyük nedeni ise, Çinli tüketiciler pazardaki alternatif markalara yönelmesi. Ayrıca Apple'ın iPhone 16 serisi, Çin hükümetinin 6.000 yuanın altındaki cihazlara sağladığı yüzde 15’lik sübvansiyondan sınırlı oranda yararlanabiliyor. Bu da fiyat avantajı konusunda Apple'ın elini zorlaştırıyor.

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Şirket CEO’su Tim Cook ise, Mart sonu itibarıyla Büyük Çin bölgesindeki gelirlerin yüzde 2 düştüğünü ancak bunun önceki yıl sonu tatil dönemindeki yüzde 11’lik kayba göre iyileşme olduğunu belirtti. Analistler, Apple’ın Çin'de generatif yapay zekâ özelliklerini yerel rakipler kadar hızlı sunamamasının da talebi olumsuz etkilediğini düşünüyor.

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