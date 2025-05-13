Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone satışları Çin'de düşmeye devam ediyor: İşte rakamlar

    Apple'ın Çin pazarında yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. Çin pazarında iPhone sevkiyatları Mart 2025’te yıllık bazda yüzde 49,6 gerileyerek 1,89 milyon adede düştü. 

    iPhone satışları Çin'de düşmeye devam ediyor: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Apple, çeyrekten çeyreğe rekor rakamlara ulaşıyor olsa da, Çin pazarında kayıp vermeye devam ediyor. CAICT verilerine göre Mart 2025'te iPhone sevkiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,6 azalarak 1,89 milyon adede indi. Böylece Apple'ın Çin’deki pazar payı yaklaşık yüzde 8'e geriledi; yerli markalar ise toplam sevkiyatların yüzde 92'sini kontrol ediyor.

    En çok satan marka Huawei oldu

    Çeyrek bazında değerlendirildiğinde, Çin'deki toplam akıllı telefon sevkiyatları yüzde 3,3 artarken, Çin dışı markaların sevkiyatları yüzde 25’in üzerinde düştü. Counterpoint Research'e göre Huawei Mart ayında yüzde 19,4 payla liderliğe yükseldi; Vivo yüzde 17, Xiaomi yüzde 16,6 ve Oppo yüzde 14,6 pay aldı. Apple ise yüzde 14,1 ile beşinci sıraya geriledi.

    Geçmiş IDC verileri de iPhone satışlarının ilk çeyrekte 9 milyonun altında kalarak yüzde 9 düşüş ve pazar payında yüzde 13,7’ye indiğini göstermişti. Bunun en büyük nedeni ise, Çinli tüketiciler pazardaki alternatif markalara yönelmesi. Ayrıca Apple'ın iPhone 16 serisi, Çin hükümetinin 6.000 yuanın altındaki cihazlara sağladığı yüzde 15’lik sübvansiyondan sınırlı oranda yararlanabiliyor. Bu da fiyat avantajı konusunda Apple'ın elini zorlaştırıyor.

    Şirket CEO’su Tim Cook ise, Mart sonu itibarıyla Büyük Çin bölgesindeki gelirlerin yüzde 2 düştüğünü ancak bunun önceki yıl sonu tatil dönemindeki yüzde 11’lik kayba göre iyileşme olduğunu belirtti. Analistler, Apple’ın Çin'de generatif yapay zekâ özelliklerini yerel rakipler kadar hızlı sunamamasının da talebi olumsuz etkilediğini düşünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kriyoterapi yaptıranların yorumları saadet başaranoğlu yorumlar isuzu d"max kronik sorunlar demir tozu temizleyici boyaya zarar verir mi fanusta balık beslenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum