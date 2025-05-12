Apple rönesansı: 2027’de iPhone’un çehresi değişecek

Katlanabilir iPhone geliyor
Apple’ın 2027 yılına damga vuracak en büyük yeniliklerinden biri, yıllardır merakla beklenen katlanabilir iPhone olacak. Gurman’ın aktardığı bilgilere göre cihazda neredeyse görünmez bir ekran kıvrımı bulunacak ve Apple’ın premium segment anlayışına uygun şekilde yüksek fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Bu katlanabilir modeli, iPhone X’in cam odaklı tasarımına atıfta bulunan, çoğunlukla camdan ve kavisli yapısıyla dikkat çeken bir iPhone takip edecek. Tüm bu söylemler, geçtiğimiz hafta sonu The Information tarafından yayımlanan bir raporla da destekleniyor. Rapora göre, 2027 yılında piyasaya sürülecek en az bir iPhone modeli, ön kamerayı ekran altına yerleştirerek gerçek anlamda çerçevesiz ve uçtan uca bir ekran deneyimi sunacak.
Yapay zeka önemli bir paya sahip olacak
Apple’ın yapay zekaya yönelik yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Gurman’a göre, şirket 2027 yılında iki büyük Apple Intelligence güncellemesi yayınlayacak. Bunlardan ilki, Apple’ın kendi sunucularında kullanılacak yeni nesil yapay zeka çipleri olacak. İkincisi ise tamamen yeniden tasarlanan Siri. Yeni Siri, büyük dil modelleriyle desteklenerek çok daha doğal ve sohbet odaklı bir deneyim sunacak.
Akıllı gözlük ve yeni ürünler
Apple’ın robotik alandaki ilk ciddi adımı ise masaüstü robotik bir cihaz olacak. Gurman’ın aktardığına göre bu cihaz, Apple’ın akıllı ev sistemleri üzerine inşa edilecek ve yapay zeka destekli, kişisel bir asistana sahip olacak. Cihazın hareket edebilen robotik bir kol ile donatılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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