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    Apple rönesansı: 2027’de iPhone’un çehresi değişecek

    Apple, özellikle son yıllarda tasarım noktasında çok daha muhafazakar hale geldi. Ancak 2027’de yani iPhone’un 20. yılında adeta bir rönesans yaşanması bekleniyor.

    Apple rönesansı: 2027’de iPhone’un çehresi değişecek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın son yıllarda tasarım konusunda daha muhafazakar bir yaklaşım sergilediği teknoloji dünyasında sıkça dile getiriliyor. Ancak bu durağan dönemin sonuna gelinmiş olabilir. Bloomberg’in deneyimli muhabiri Mark Gurman’a göre, Apple 2027 yılında kapsamlı bir “ürün rönesansı” başlatmaya hazırlanıyor. Bu büyük dönüşüm, aynı zamanda iPhone’un 20. yıl dönümüne de denk geliyor.

    Katlanabilir iPhone geliyor

    Apple’ın 2027 yılına damga vuracak en büyük yeniliklerinden biri, yıllardır merakla beklenen katlanabilir iPhone olacak. Gurman’ın aktardığı bilgilere göre cihazda neredeyse görünmez bir ekran kıvrımı bulunacak ve Apple’ın premium segment anlayışına uygun şekilde yüksek fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

    Bu katlanabilir modeli, iPhone X’in cam odaklı tasarımına atıfta bulunan, çoğunlukla camdan ve kavisli yapısıyla dikkat çeken bir iPhone takip edecek. Tüm bu söylemler, geçtiğimiz hafta sonu The Information tarafından yayımlanan bir raporla da destekleniyor. Rapora göre, 2027 yılında piyasaya sürülecek en az bir iPhone modeli, ön kamerayı ekran altına yerleştirerek gerçek anlamda çerçevesiz ve uçtan uca bir ekran deneyimi sunacak.

    Yapay zeka önemli bir paya sahip olacak

    Apple’ın yapay zekaya yönelik yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Gurman’a göre, şirket 2027 yılında iki büyük Apple Intelligence güncellemesi yayınlayacak. Bunlardan ilki, Apple’ın kendi sunucularında kullanılacak yeni nesil yapay zeka çipleri olacak. İkincisi ise tamamen yeniden tasarlanan Siri. Yeni Siri, büyük dil modelleriyle desteklenerek çok daha doğal ve sohbet odaklı bir deneyim sunacak.

    Akıllı gözlük ve yeni ürünler

    Apple rönesansı: 2027’de iPhone’un çehresi değişecek Tam Boyutta Gör
    Gurman’a göre Apple, Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle sunduğu akıllı gözlüklerine rakip olacak ilk modelini de 2027’de piyasaya sürecek. Apple Silicon tabanlı bu gözlüklerde mikrofon, hoparlör ve kamera gibi donanımların yanı sıra çevresel verileri toplayıp analiz edebilen yapay zeka entegrasyonu da bulunacak. Ayrıca, Apple’ın kamerayla donatılmış yeni nesil AirPods ve Apple Watch modelleri üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu konuda bazı çelişkili raporlar bulunuyor.

    Apple’ın robotik alandaki ilk ciddi adımı ise masaüstü robotik bir cihaz olacak. Gurman’ın aktardığına göre bu cihaz, Apple’ın akıllı ev sistemleri üzerine inşa edilecek ve yapay zeka destekli, kişisel bir asistana sahip olacak. Cihazın hareket edebilen robotik bir kol ile donatılması bekleniyor.

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    turkelvis 1 gün önce

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