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    Apple, iOS 19 ile eski HomeKit mimarisine desteği kesiyor

    Apple, iOS 19'un eski Home uygulama mimarisini desteklemeyeceğini paylaştı. Kullanıcıların akıllı ev ürünlerini kullanabilmeleri için uygulamayı güncellemesi gerekecek.

    apple home ios 19 güncelleme Tam Boyutta Gör
    Güncellenen HomeKit destek belgesine göre, 2025 sonbaharında (iOS 19 çıkışına denk geliyor) Apple Home'un önceki sürümüne yönelik destek resmi olarak sonlandırılacak. Apple, kullanıcıların akıllı ev aksesuarları ve otomasyonlarla ilgili sorun yaşamaması için yeni HomeKit mimarisine güncellemelerini öneriyor.

    Apple, iOS 16.2'de temel Apple Home teknolojisinin çalışma biçiminde büyük revizyon yaptı. O zaman bu değişikliğin HomeKit cihazlarını daha verimli ve güvenilir hale getireceği söylendi. Ancak, Ev uygulaması kullanıcıların bir kısmı için öngörülemeyen bazı sorunlar yarattı, bu yüzden Apple, değişiklikleri geri çekti. Güncellenen ‌HomeKit‌ mimarisi, Mart 2023'te iOS 16.4, iPadOS 16.4 ve macOS Ventura 13.3 sürümüyle tanıtıldı. Ancak bazı kullanıcıların yükseltme yapmasını engelleyen kararlılık sorunları yaşattı. O zamandan beri Apple, ‌HomeKit‌ mimarisini düzeltti ve sorunlar büyük ölçüde giderildi.

    Kullanıcıların ‌HomeKit‌'i kullanmaya devam edebilmeleri için 2025'in sonuna kadar güncelleme yapmaları gerekiyor. Güncelleme, misafir erişimi, robot süpürge desteği, etkinlik geçmişi gibi birkaç yenilik getiriyor. Apple, çok sayıda ‌HomeKit‌ ve Matter aksesuarı takılı akıllı evler için daha hızlı, daha güvenilir bir performans sağlayacağını da söylüyor.

    Apple Home uygulaması nasıl güncellenir?

    1. iPhone, iPad veya Mac’te Home (Ev) uygulamasını açın
    2. Sağ üstte üç noktaya dokunun
    3. Ev Ayarları’nı seçin
    4. Yazılım Güncelleme’yi seçin
    5. Şimdi Güncelle'ye dokunun/tıklayın, ardından istemleri uygulayın.
    6. Ev ve aksesuarları güncellenecektir
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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