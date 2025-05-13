iOS 19'da bataryayı optimize etmek için yapay zeka kullanılacak

Kilit ekranında kalan şarj süresi gösterilecek
Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iOS 19 ile beraber yapay zeka destekli bir batarya yönetim özelliğini sunacağını belirtti. Kullanıcıların telefonlarını kullanma eğilimi ve uygulamaların güç tüketimi yapay zeka ile analiz edilerek pil kullanımı optimize edilecek. iOS 19'da ayrıca, kilit ekranına telefonun tamamen şarj olmasının ne kadar süreceğini ayrıntılı olarak gösteren bir pil göstergesi ekleneceği belirtiliyor.
Pil ömründeki bu iyileştirme, oldukça ince bir gövde ve dolayısıyla küçük bir batarya ile gelmesi beklenen iPhone 17 Air modeli için büyük önem taşıyor. Pil tüketimi konusunda oldukça optimize olan iOS işletim sistemi, yapay zeka ile bu optimizasyonu ileri taşıyabilirse, yeni iPhone 17 Air modeli tatmin edici kullanım süreleri elde edebilir.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-12/apple-plans-ai-powered-battery-management-mode-for-devices-in-ios-19?embedded-checkout=true https://www.engadget.com/ai/apples-ios-19-will-reportedly-have-ai-powered-battery-management-200127723.html?src=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli