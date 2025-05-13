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    iOS 19'da bataryayı optimize etmek için yapay zeka kullanılacak

    iOS 19'da, kullanıcıların telefonlarını kullanma eğilimi ve uygulamaların güç tüketimi yapay zeka ile analiz edilerek pil kullanımı optimize edilecek.            

    iOS 19'da bataryayı optimize etmek için yapay zeka kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın gelecek ay düzenleyeceği WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19'u tanıtması bekleniyor. Tasarımsal açıdan önemli değişikler getirmesi beklenen yeni sürüm batarya konusunda da iyileştirmeler sunacak.

    Kilit ekranında kalan şarj süresi gösterilecek

    Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iOS 19 ile beraber yapay zeka destekli bir batarya yönetim özelliğini sunacağını belirtti. Kullanıcıların telefonlarını kullanma eğilimi ve uygulamaların güç tüketimi yapay zeka ile analiz edilerek pil kullanımı optimize edilecek. iOS 19'da ayrıca, kilit ekranına telefonun tamamen şarj olmasının ne kadar süreceğini ayrıntılı olarak gösteren bir pil göstergesi ekleneceği belirtiliyor.

    Pil ömründeki bu iyileştirme, oldukça ince bir gövde ve dolayısıyla küçük bir batarya ile gelmesi beklenen iPhone 17 Air modeli için büyük önem taşıyor. Pil tüketimi konusunda oldukça optimize olan iOS işletim sistemi, yapay zeka ile bu optimizasyonu ileri taşıyabilirse, yeni iPhone 17 Air modeli tatmin edici kullanım süreleri elde edebilir.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-12/apple-plans-ai-powered-battery-management-mode-for-devices-in-ios-19?embedded-checkout=true https://www.engadget.com/ai/apples-ios-19-will-reportedly-have-ai-powered-battery-management-200127723.html?src=rss
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 23 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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