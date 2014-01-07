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CES 2014: Sigma, farklı amaçlara uygun olarak hazırladığı iki yeni lensini tanıttı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Sigma, farklı amaçlara uygun olarak hazırladığı iki yeni lensini tanıttı
CES 2014 fuarı kapsamında beklenmedik bir adım atarak 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM ile 50mm F1.4 DG HSM lenslerini resmi olarak tanıtan Sigma, farklı amaçlar için ürün gamına yenilemeye devam ediyor.
Tanıtılan lenslerden 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM, APS-C sensörlü Canon, Nikon, Pentax, Sigma ve Sony fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor ve sunduğu aralık ile günlük ve 1:3 büyütme değeriyle ise yakın çekimler için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor. Firmanın yeni tasarım anlayışıyla gelen lens, Sony ve Pentax modeli hariç optik görüntü sabitleme teknolojisine ve dahili ultrasonik netleme motoruna sahip. Lensin ağırlığı ise 430 gram seviyesinde. Sigma'nın tanıttığı Art serisi yeni 50mm F1.4 DG HSM ise benzer olarak APS-C sensörlü Canon, Nikon, Pentax, Sigma ve Sony fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor ve sunduğu sabit odak uzaklığı ile diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir alternatif oluşturuyor. Dahili görüntü sabitleme teknolojisi bulunmayan 50mm F1.4 DG HSM, 470 gram ağırlığa, otomatik netleme motoruna ve eskiye oranla çok daha iyi bir optik performansa sahip.
Sigma'nın yeni 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM ve 50mm F1.4 DG HSM lens modellerinin piyasaya çıkış tarihleri ve fiyatları ise şimdilik açıklanmış değil.
 
CES 2014: Sigma, farklı amaçlara uygun olarak hazırladığı iki yeni lensini tanıttı

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