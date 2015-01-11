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CES 2015 : 9 Voltluk akıllı pil , yangın alarmınızı akıllı hale getirebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Oğuz Avcı
Editör
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Günümüzde akıllı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla günlük hayatta kullandığımız bir çok ürün de bu teknolojilerden etkileniyor. Bunun son örneği ise geliştirilen akıllı pil. Roost adındaki 9 Voltluk akıllı pilin amacı ise bir çok evde kullanılan basit yangın alarmını akıllı hale getirmek.

Pil evinizdeki kablosuz internete bağlanabiliyor, bu sayede de herhangi bir yangın durumunda evinizden uzakta olsanız da telefonunuza bildirim gönderebiliyor. 5 yıllık batarya ömrü sunan pil, bitmek üzere olduğunda yine telefonunuza değiştirilmesi gerektiğini bildirim olarak iletebiliyor.  Ön sipariş ile 40 dolara satın alınabilen akıllı pil Haziran ayından itibaren kullanıcılara gönderilecek.
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onur1971 4 yıl
hocam sen yanlış anladın sanırım olayı
malum bu tarz dedektörler pasiftir
evde veya iş yerinde iseniz duyarsınız değilseniz kendi kendine çalacaktır
bu tarz dedektörler standby konumunda cok az akım çekerler
aktif oldgunda daha fazla akım çeker
zaten geliştirdikleri pil de cihazın aktif oldugunu çekilen akım değişikliği ile algılıyor
ve internete bağlanıp telefonunuza sinyal gonderiyor
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doctor_bey 4 yıl
Sadece biterken bildirim göndermekle akıllı olmaz ben sylym yni .s
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