CES 2015 : 9 Voltluk akıllı pil , yangın alarmınızı akıllı hale getirebiliyor





Günümüzde akıllı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla günlük hayatta kullandığımız bir çok ürün de bu teknolojilerden etkileniyor. Bunun son örneği ise geliştirilen akıllı pil. Roost adındaki 9 Voltluk akıllı pilin amacı ise bir çok evde kullanılan basit yangın alarmını akıllı hale getirmek.

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Pil evinizdeki kablosuz internete bağlanabiliyor, bu sayede de herhangi bir yangın durumunda evinizden uzakta olsanız da telefonunuza bildirim gönderebiliyor. 5 yıllık batarya ömrü sunan pil, bitmek üzere olduğunda yine telefonunuza değiştirilmesi gerektiğini bildirim olarak iletebiliyor. Ön sipariş ile 40 dolara satın alınabilen akıllı pil Haziran ayından itibaren kullanıcılara gönderilecek.