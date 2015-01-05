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CES 2015 : Acer'dan Chromecast destekli projeksiyon cihazı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Acer'dan Chromecast destekli projeksiyon cihazı

CES 2015 fuarı öncesinde farklı kategorilerdeki yeni ürünlerini tanıtmaya başlayan Tayvanlı elektronik devi Acer, fonksiyonelliği ile ön plana çıkan yeni bir projeksiyon cihazına da resmiyet kazandırdı. 

Acer H7550ST Projector adındaki ürün Full HD çözünürlüğe sahipken kısa mesafe özelliği olduğu için yaklaşık 8 metreye kadar net bir şekilde yansıma yapabiliyor. DTS destekil entegre 20W stereo hoparlör ile Acer tüketicilere sinema salonu tecrübesi yaşatmayı planlıyor. 

Dahili kablosuz adaptörü sayesinde mobil cihaz veya dizüstü modellerinden içerik akışlarını alarak yansıtabilen cihaz ayrıca Bluetooth bağlantısı ile ses sistemlerine ve kulaklıklara ses aktarımı yapabiliyor. 3 adet HDMI portundan ikisi MHL destekli ve bağlanan mobil cihazları şarj edebiliyor. Üründe ayrıca 3D desteği de mevcut. Model Mart ayında 1000$ fiyat etiketi ile ABD ve Avrupa'da satışa sunulacak.  

http://www.androidheadlines.com/2015/01/acer-announces-h7550st-projector-chromecast-like-functionality-ces-2015.html Yorum Yaz
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01myavuz 4 yıl
"DTS destekil entegre 20W stereo hoparlör ile Acer tüketicilere sinema salonu tecrübesi yaşatmayı planlıyor."
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