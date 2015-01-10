CES 2015 : BabyBe prematüre bebeklere anne sıcaklığını hissettirmeyi amaçlıyor





CES 2015 fuarında pek çok kategoride olduğu gibi anne ve bebek kategorisinde de önemli yenilikler sergilendi. Bunlardan birisi prematüre bebeklere yönelik olarak hazırlanan BabyBe yatağıydı.





Aslında sadece prematüre değil yenidoğan tüm bebeklere hitap eden BabyBe, annenin göğüs hizasına yerleştirdiği ana istasyon ile kalp atışlarını kaydediyor ve yatak şeklindeki bebeğin yattığı istasyona gönderiyor. Bu istasyonda akciğer ve kalp taklidi yapan iki sistem var. Annenin nefes alış veriş ve kalp atışlarına göre bu sistemler havayla dolarak boşalıyor ve bir nevi annenin göğüs hareketleri taklit ediliyor.





Tıbbi olarak temiz onayı almış poliüretan bir malzemeden imal edilen yatak ayrıca insan derisi hissi vermeyi amaçlıyor. Projede amaç bebeğin anneden ayrı olsa bile anne sıcaklığı hissini yaşaması ve bu doğrultuda gelişiminde bir eksiklik yaşanmaması. Özellikle doğum sonrası bebeğin anneden ayrı kalma durumu olduğunda sistem oldukça işe yarayacak.





Projenin temelinde Intel'in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Edison adındaki işlemci ve çeşitli sensörler barındıran küçük geliştirici kartı yer alıyor. Ancak tabi ki herşeyin doğalı makbul. Ümidimiz bebeklerin gerçek anne sıcaklığında büyümesi ve bu tür sistemlere ihtiyaç duyulmaması.