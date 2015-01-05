Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : Connected Cycle bisikletiniz için akıllı pedal

4 yıl
257
1
12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015 : Connected Cycle bisikletiniz için akıllı pedal

Gündelik cihazlarımızı daha akıllı hale getiren teknolojiler artık hem entegre bir halde hem de harici aksesuar şeklinde bulunabiliyor. Bu sayede kullanıcılar istemezlerse yeniden bir cihaz satın almak zorunda kalmıyor.

Connected Cycle tarafından geliştirilen akıllı pedal bisiklete binerken fitness takibi yapabiliyor ve herhangi bir çalınma durumunda da kullanıcısını uyarıyor. Pedal içerisinde GPRS bağlantısı ve GPS özelliği mevcut. 

Kullanıcı bisiklet sürmeye başladıktan sonra yapılan pedal sayısı, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi veriler ölçülebiliyor. Ayrıca GPS ile bisikletin konumu da takip edilebiliyor. Böylece herhangi bir hırsızlık olayında bisikletin yer tespiti yapılabiliyor. 

Pedal hırsızlık için farklı bir tedbir yöntemi daha sunuyor. Kullanıcı bisikleti bıraktıktan sonra hareket alarmı kurabiliyor. Eğer herhangi bir şekilde bisiklet kullanıcının bilgisi dışında harekete geçerse anlık olarak akıllı telefonuna bildirimler yapılıyor. 
Pedal kendi enerjisini içerisindeki dinamodan alıyor ve dahili bataryasını şarj ediyor. Bir saatlik pedal çevirme ile yaklaşık 1 haftalık kullanım sağlanabiliyor.  

Bünyesinde topladığı çözümler ile ilgi çekeceğe benzeyen akıllı pedal şimdilik geliştirme aşamasında ve bu bakımdan ne zaman ve hangi fiyattan satışa çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak firma en kısa sürede ticari pazara sunmaya kararlı.  

http://connectedcycle.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
modifci 4 yıl
Güzelmiş ama ben de spd kullanıyorum umarım hibrid bir şeyler çıkarırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marrusia 4 yıl
Kilitli pedal kullananlar nolucak :) Normal kullanicilar isin gayet hos ama bizim icin biraz ust duzey kullanicilarin isini pek gormez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 4 yıl
Radyasyondan ölücez diyenler almazsınız olur biter niye bu kadar kasıyorsunuz anlamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 4 yıl
Radyasyondan ölücez diyenler almazsınız olur biter niye bu kadar kasıyorsunuz anlamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Bu haberi gördüğümde sabah yaptığım başka bir yorum aklıma geldi, buyrun aynısını paylaşıyorum

Radyasyonu her yere sokmaya başladılar, yakında donumuzda elektronik olur, ne zaman tuvaletimizin geleceğini falan söyler, en yakındaki tuvalete yönlendirir falan...




Durum bu.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Şarj edilmiyor daha ne olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeistSuat 4 yıl
O tarz pedal ne işimize yarayacak ?
Ürün kilitli pedallara uyumlu şekilde yapılırsa alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Innovative 4 yıl
1 saate 1 hafta çok iyiymiş, fazla iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seref35 4 yıl
@Archimert
Haberde " Pedal kendi enerjisini içerisindeki dinamodan alıyor ve dahili bataryasını şarj ediyor. Bir saatlik pedal çevirme ile yaklaşık 1 haftalık kullanım sağlanabiliyor." diye belirtilmiş hocam 1 saate 1 hafta baya iyi zaten bisiklet genellikle sık kullanılıyor şarjı iyi gider
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 4 yıl seref35
seref35
@Archimert
Haberde " Pedal kendi enerjisini içerisindeki dinamodan alıyor ve dahili bataryasını şarj ediyor. Bir saatlik pedal çevirme ile yaklaşık 1 haftalık kullanım sağlanabiliyor." diye belirtilmiş hocam 1 saate 1 hafta baya iyi zaten bisiklet genellikle sık kullanılıyor şarjı iyi gider

Ben okuduğumda o kısım yazmıyordu ya da ihtimal vermiyorum ama gözümden kaçmış da olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-A3D65071E 4 yıl
Yakında radyasyondan ölücez. O_o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 4 yıl
enerjisini kendi mi sağlıyor acaba yoksa şarjlı mı sonuçta dönerek çalışan bir mekanizma dinamo vardır diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
257 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G Flex 2, Oled TVler, beyaz eşyalar ve fazlası özel video ön inceleme 4 yıl Samsung 850 EVO 1 Terabyte SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim