CES 2015 : Connected Cycle bisikletiniz için akıllı pedal





Gündelik cihazlarımızı daha akıllı hale getiren teknolojiler artık hem entegre bir halde hem de harici aksesuar şeklinde bulunabiliyor. Bu sayede kullanıcılar istemezlerse yeniden bir cihaz satın almak zorunda kalmıyor.





Connected Cycle tarafından geliştirilen akıllı pedal bisiklete binerken fitness takibi yapabiliyor ve herhangi bir çalınma durumunda da kullanıcısını uyarıyor. Pedal içerisinde GPRS bağlantısı ve GPS özelliği mevcut.





Kullanıcı bisiklet sürmeye başladıktan sonra yapılan pedal sayısı, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi veriler ölçülebiliyor. Ayrıca GPS ile bisikletin konumu da takip edilebiliyor. Böylece herhangi bir hırsızlık olayında bisikletin yer tespiti yapılabiliyor.





Pedal hırsızlık için farklı bir tedbir yöntemi daha sunuyor. Kullanıcı bisikleti bıraktıktan sonra hareket alarmı kurabiliyor. Eğer herhangi bir şekilde bisiklet kullanıcının bilgisi dışında harekete geçerse anlık olarak akıllı telefonuna bildirimler yapılıyor.

Pedal kendi enerjisini içerisindeki dinamodan alıyor ve dahili bataryasını şarj ediyor. Bir saatlik pedal çevirme ile yaklaşık 1 haftalık kullanım sağlanabiliyor.





Bünyesinde topladığı çözümler ile ilgi çekeceğe benzeyen akıllı pedal şimdilik geliştirme aşamasında ve bu bakımdan ne zaman ve hangi fiyattan satışa çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak firma en kısa sürede ticari pazara sunmaya kararlı.

http://connectedcycle.com/