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CES 2015 : ESkin, termometre ölçümlerini NFC üzerinden veriyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : ESkin, termometre ölçümlerini NFC üzerinden veriyor

CES 2015 fuarında bu yıl ağırlığını hissettiren giyilebilir cihazlar tüketicinin ihtiyacına yönelik olarak pek çok kategori içerisinde yer alıyordu. Ancak fuarda bebek ve çocukları hedefleyen daha fazla ürünü görme şansına sahip olduk.

Vivalink tarafından geliştirilen eSkin deri termometresi, analog veya dijital termometreler ile farklı şekiller ölçüm yapma zorluğunun üstesinden geliyor ve çocuğunuzun derisine yapıştırarak hızlı bir şekilde sonuca ulaşmanızı sağlıyor. 

Termometre üzerinde herhangi bir gösterge yok. Verilerin akıllı telefonlar yoluyla çekilmesi gerekiyor. Çok ince bir formda olduğu için de Bluetooth yongası tercih edilmemiş. Bunun yerine geliştiriciler NFC etiketi yerleştirmeyi uygun görmüş. Uyumlu akıllı telefonunuzu yaklaştırdığınız anda 3 saniye içerisinde vücut sıcaklığını görebiliyorsunuz. Termometre yalkaşık 15 gün kullanılabiliyor. 

Firma daha önce Motorola'nın NFC uyumlu dijital dövmesini de geliştirmişti. Bu bakımdan konuda uzmanlıkları mevcut. ESkin giyilebilir termometre bahar aylarında piyasaya sürülecek. 3'lü paketin 15$-20$ arasında olması planlanıyor.  

http://www.vivalnk.com/eskin-thermometer/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Dijital ateş ölçer 5 lira ve radyasyon yok
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doctor_bey 4 yıl
Bi nevi akıllı termometre, fakat kim tamamen zararsız, radyasyonsuz klasik termometre varken buna para verir ki?
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ali guler 4 yıl
Gereksiz
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giray94 4 yıl
yapılan en gerizekalıcı ürün
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kasirga_ 4 yıl
Nedense çocuğumun kafasına cep telefonumun radyasyonunu yaklaştırmak için 20$ vermek bana hiç mantıklı gelmedi :)
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