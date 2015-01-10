CES 2015 : ESkin, termometre ölçümlerini NFC üzerinden veriyor





CES 2015 fuarında bu yıl ağırlığını hissettiren giyilebilir cihazlar tüketicinin ihtiyacına yönelik olarak pek çok kategori içerisinde yer alıyordu. Ancak fuarda bebek ve çocukları hedefleyen daha fazla ürünü görme şansına sahip olduk.





Vivalink tarafından geliştirilen eSkin deri termometresi, analog veya dijital termometreler ile farklı şekiller ölçüm yapma zorluğunun üstesinden geliyor ve çocuğunuzun derisine yapıştırarak hızlı bir şekilde sonuca ulaşmanızı sağlıyor.





Termometre üzerinde herhangi bir gösterge yok. Verilerin akıllı telefonlar yoluyla çekilmesi gerekiyor. Çok ince bir formda olduğu için de Bluetooth yongası tercih edilmemiş. Bunun yerine geliştiriciler NFC etiketi yerleştirmeyi uygun görmüş. Uyumlu akıllı telefonunuzu yaklaştırdığınız anda 3 saniye içerisinde vücut sıcaklığını görebiliyorsunuz. Termometre yalkaşık 15 gün kullanılabiliyor.





Firma daha önce Motorola'nın NFC uyumlu dijital dövmesini de geliştirmişti. Bu bakımdan konuda uzmanlıkları mevcut. ESkin giyilebilir termometre bahar aylarında piyasaya sürülecek. 3'lü paketin 15$-20$ arasında olması planlanıyor.

http://www.vivalnk.com/eskin-thermometer/