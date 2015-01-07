CES 2015 : Firefox OS televizyonlara geliyor





Akıllı telefon pazarında küçük adımlarla ilerleyen Mozilla Vakfı'nın Firefox işletim sistemi CES 2015 fuarında çok farklı bir kategoriye adım attığını duyurdu. Firefox OS platformu mobil cihaz segmenti yanında televizyon segmentinde de ilerlemeye çalışacak.





Panasonic ile işbirliğine giden Mozilla, bu yıl içerisinde piyasaya çıkacak Life+Screen 4K televizyonlar CX600, CX650, CX800 ve CX850 serilerinde Firefox işletim sistemi ile yerini alacak.





HTML5 tabanlı bir işletim sistemi olan Firefox OS ile uygulama çalıştırmanın yanında Firefox tarayıcısından veya uyumlu uygulamalardan kablosuz olarak gelen içerikler de ekranda oynatılabilecek. Ayrıca ev ağınıza bağlı akıllı eşyalarınızdan da bildirimleri televizyon ekranında görebileceksiniz.





Televizyonlarda kumanda olmadan sesli komut algılayabilen Voice Assistant Pro teknolojisi ve farklı kaynaklardan içerik tarayabilen Xumo platformu da yerini almış olacak.





Mobil cihaz segmentinin aksine akıllı televizyon segmentinde Tizen, WebOS, Android TV gibi farklı platformlar mevcut ve her platformun kendisine has bir uygulama ekosisteminin olması gerekiyor. Yoksa bir platformun uygulaması diğer platformda çalışmıyor. Bu bakımdan Firefox platformunun ilgi çekebilmek için geliştirici desteğini arkasına alması gerekiyor. Mobil cihaz pazarında da bu destekten oldukça yoksun olan Firefox'un televizyon segmentinde neler yapacağını zaman gösterecek. Panasonic'in Firefox işletim sistemli akıllı televizyonları ise bahar aylarında piyasada olacak.

http://www.prnewswire.com/news-releases/panasonic-unveils-beyond-smart-features-on-2015-line-of-lifescreen-4k-ultra-hd-tvs-300015513.html