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CES 2015 : Firefox OS televizyonlara geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Firefox OS televizyonlara geliyor

Akıllı telefon pazarında küçük adımlarla ilerleyen Mozilla Vakfı'nın Firefox işletim sistemi CES 2015 fuarında çok farklı bir kategoriye adım attığını duyurdu. Firefox OS platformu mobil cihaz segmenti yanında televizyon segmentinde de ilerlemeye çalışacak. 

Panasonic ile işbirliğine giden Mozilla, bu yıl içerisinde piyasaya çıkacak Life+Screen 4K televizyonlar CX600, CX650, CX800 ve CX850 serilerinde Firefox işletim sistemi ile yerini alacak. 

HTML5 tabanlı bir işletim sistemi olan Firefox OS ile uygulama çalıştırmanın yanında Firefox tarayıcısından veya uyumlu uygulamalardan kablosuz olarak gelen içerikler de ekranda oynatılabilecek. Ayrıca ev ağınıza bağlı akıllı eşyalarınızdan da bildirimleri televizyon ekranında görebileceksiniz. 

Televizyonlarda kumanda olmadan sesli komut algılayabilen Voice Assistant Pro teknolojisi ve farklı kaynaklardan içerik tarayabilen Xumo platformu da yerini almış olacak. 

Mobil cihaz segmentinin aksine akıllı televizyon segmentinde Tizen, WebOS, Android TV gibi farklı platformlar mevcut ve her platformun kendisine has bir uygulama ekosisteminin olması gerekiyor. Yoksa bir platformun uygulaması diğer platformda çalışmıyor. Bu bakımdan Firefox platformunun ilgi çekebilmek için geliştirici desteğini arkasına alması gerekiyor. Mobil cihaz pazarında da bu destekten oldukça yoksun olan Firefox'un televizyon segmentinde neler yapacağını zaman gösterecek. Panasonic'in Firefox işletim sistemli akıllı televizyonları ise bahar aylarında piyasada olacak.  

http://www.prnewswire.com/news-releases/panasonic-unveils-beyond-smart-features-on-2015-line-of-lifescreen-4k-ultra-hd-tvs-300015513.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Gelsin, gelsin; webos'a rakip olabilir, rekabette güzeldir
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Bi ara türkiyeye geliyor felan diye duydum bir telefonda sonra ne oldu arada kaynadı heralde
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Gece772 4 yıl
Bakalım nasıl olacak....
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ouzqan 4 yıl
Firefox a destek çıkan olsa adamlar yaygınlaşmak istiyor ama destek çıkan yok .
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alemburda34 4 yıl
Webos, tizen çıkmadan önce tvlere gelmesi gerekiyordu geç davrandı.
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profecco 4 yıl
çeşitli programlar olması güzel. androidden farklı işletim sistemleri olması gerekiyor. ama şu an için türkçe dil desteği yok gözüküyor firefox os'ta herhalde gelmez de.
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General. 4 yıl
çeşitlenme iyidir çıksın bakalım kullanıcı yorumlarına göre değerlendiririz.
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matmuhendisi 4 yıl
senelerdir dillerde firefox os .. ubuntu da öyle .. şehir efsaneleri
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viper17 4 yıl matmuhendisi
matmuhendisi

senelerdir dillerde firefox os .. ubuntu da öyle .. şehir efsaneleri

tek yol android
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umut_baris 4 yıl matmuhendisi
matmuhendisi

senelerdir dillerde firefox os .. ubuntu da öyle .. şehir efsaneleri

Yeterince destek görmüyorsa geliştiriciler ne yapsın?

Ubuntu TV platformu Samsung televizyona port edilip çalıştırılmıştı fuarda.

Günümüz tv leri webos hariç Opera'yı kullanıyor.

operasoftware.com/...
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