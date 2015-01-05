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CES 2015 : LaCie tasarım odaklı yeni HDD ürününü duyurdu

4 yıl
2,4b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : LaCie tasarım odaklı yeni HDD ürününü duyurdu

Her yıl CES 2015 fuarında ünlü tasarımcılarla birlikte geliştirdiği HDD modellerini tanıtan LaCie bu yılı da boş geçmiyor ve Pauline Deltour ile işbirliğine gidiyor. Firmanın yeni ürünü 1TB boyutunda bir HDD.

LaCie Rugged serisine eklenecek olan yeni ürün dış kısmındaki Gorilla Glass kaplama ile dikkat çekiyor. Ayrıca dış kaplama bir ayna gibi yansıtma da yapabiliyor. Serinin en önemli özelliği zaten dayanıklı taşınabilir depolama birimlerine sahip olması. Üründe USB bağlantı seçeneği tercih edilmiş. 

Ürün ek olarak ahşap bir kaideye de sahip ve ay sonunda 280$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu ürün dışında seriye bir de RAID bağlantılı üye dahil ediliyor. LaCie Rugged RAID modeli 4TB'a kadar depolama alanı sunuyor ve RAID 0 ile 240MB/s veri aktarım hızlarına ulaşmak mümkün oluyor. Ürün yıl ortalarına doğru 450$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu ürünleri CES 2015 fuarında görmek mümkün.  
 
CES 2015 : LaCie tasarım odaklı yeni HDD ürününü duyurdu

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osmantkulu 4 yıl
satılık var mı bu üründen
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