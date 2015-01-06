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CES 2015 : Lenovo fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken fitness bilekliğini duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Lenovo fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken fitness bilekliğini duyurdu

Bu yıl adeta giyilebilir cihaz akınına uğrayan CES 2015 fuarında Lenovo'nun da söyleyecek bir sözü var. Firma e-mürekkep ekran ile donattığı Vibe Band VB10 fitness bilekliğini duyurdu.

Vibe Band VB10 siyah beyaz tonlarda olan ancak bu sayede önemli bir enerji tasarrufuna imza atan e-mürekkep ekrana yer vermiş. Bu sayede ekran sürekli açık kalabiliyor. Dikdörtgen şeklinde olan bu ekranda çeşitli saat temaları kullanarak şık bir görünüme sahip olabiliyorsunuz. 

Bileklik sürekli olarak atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori ve uyku kalitesini ölçüyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden uyumlu uygulamasına bağlanarak hem bu bilgileri aktarıyor hem de ekranında bildirimleri yansıtabiliyor. Yani akıllı saat özelliği de mevcut. Üstelik bu yoğun kullanımda sizi yedi güne kadar tek şarj ile idare edebiliyor. 

Su geçirmez yapıya sahip olan Vibe Band VB10 modeli 89$ fiyat etiketine sahip. Rakip giyilebilir cihazlara göre oldukça uygun bir fiyata sahip olduğu görülen bilekliğin Nisan ayında satışa sunulacağı açıklandı.  

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doctor_bey 4 yıl
Çok ıyı duruyor fakat burada kazık olmaz ınsallah fıyat
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N. Chomsky 4 yıl

Amazon'dan vergisiz bir şekilde alınabilir. Boşuna devleti daha da zengin etmeye gerek yok.
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ø 4 yıl
Bizde en aşağı 300 lira. Ama 300 lirada olsa alınası duruyor. Olmuş bu saat.
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