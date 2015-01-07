CES 2015 : Lexar'dan 150MB/s hızlarına çıkabilen microSD kartlar





Hafıza kartlarında hız yarışı devam ederken, önce Kingston ardından da Lexar CES 2015 fuarında yüksek veri transfer hızlarına ulaşabilen microSD kartlarını sergiledi. Lexar hız yarışında bir adım önde görünüyor.





Lexar 1000x microSDHC ve microSDXC adındaki hafıza kartları geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Fuarda ise katılımcılara sergileniyor. Firma SD Birliği tarafından belirlenen ve daha hızlı olan UHS-II Standardı Sınıf 3 özelliğini benimsemiş. Bu sayede veri transfer hızları 150MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor.





Lexar kart okuyucusunu da aynı standartlarda yazabilen ve USB 3.0 ile bilgisayarlara bağlanan bir şekilde tasarlamış. Böylece kartlar hem cihaz içerisinde kullanılırken, hem de veriler bilgisayara aktarılırken transfer hızlarından birşey kaybetmiyor.





Kartların fiyatına gelecek olursak 32GB kapasiteli model 47 Pound, 64GB kapasiteli model 85 Pound ve 128GB kapasiteli model 146 Pound olarak belirilenmiş. Kartların satışına ise bahar aylarında başlanacak. Kartlar UHS-I standardı ile de geriye dönük olarak uyumlu.

http://www.lexar.com/products/professional-microsd-1000x?category=5778