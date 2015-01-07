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CES 2015 : Lexar'dan 150MB/s hızlarına çıkabilen microSD kartlar

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Lexar'dan 150MB/s hızlarına çıkabilen microSD kartlar

Hafıza kartlarında hız yarışı devam ederken, önce Kingston ardından da Lexar CES 2015 fuarında yüksek veri transfer hızlarına ulaşabilen microSD kartlarını sergiledi. Lexar hız yarışında bir adım önde görünüyor. 

Lexar 1000x microSDHC ve microSDXC adındaki hafıza kartları geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Fuarda ise katılımcılara sergileniyor. Firma SD Birliği tarafından belirlenen ve daha hızlı olan UHS-II Standardı Sınıf 3 özelliğini benimsemiş. Bu sayede veri transfer hızları 150MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. 

Lexar kart okuyucusunu da aynı standartlarda yazabilen ve USB 3.0 ile bilgisayarlara bağlanan bir şekilde tasarlamış. Böylece kartlar hem cihaz içerisinde kullanılırken, hem de veriler bilgisayara aktarılırken transfer hızlarından birşey kaybetmiyor. 

Kartların fiyatına gelecek olursak 32GB kapasiteli model 47 Pound, 64GB kapasiteli model 85 Pound ve 128GB kapasiteli model 146 Pound olarak belirilenmiş. Kartların satışına ise bahar aylarında başlanacak. Kartlar UHS-I standardı ile de geriye dönük olarak uyumlu.  

http://www.lexar.com/products/professional-microsd-1000x?category=5778 Yorum Yaz
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farazicosmos 4 yıl
ssd isteyenin beni uçmuş sanırım ssd telefona fotoğraf makinesine yada video kameraya takılabiliyor mu hayır.
neyse ürünü çok beğendim özellikle verdiği hız bir harika. alacak olursam 128 gb olanını alırım. ve telefonum 4k çekiyorsa karta kaydederim. kartlar yavaş diye kabul etmeyen 16/32 gb hafızalı telefonlar var piyasada sayısız şekilde
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delisakir6 4 yıl
5 yil önce yrtdisindan tel icin 2-3 tane 8 gb sdhc kart almistim hic sikayet etmedim üstelik cok ucuza almistim.
ayni yerden 4 lü paketli 4 ve 8 gb lik flashbellekler almistim hic problem yasamadim.
Bunun 64 gb lik olanini gözümü kirpmadan alabilirim
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dreamblue35 4 yıl
lexar crucial markasıdır ve halen sandisk toshiba ve diğer şirketler gibi rabet görmemektedir, çok büyük hata nedenide şu; ssd den örnek vereyim, diğer markalar 240 gb disklerini 400 tl nin altında satmazken ben geçen sene 3 yıl garantili ssd almıştım crucial ve gayet makul hızlarda ev kullanıcısına yetiyor 32 gb kargo dahil hafıza kartını 35 tl ye almıştım lexar class 10 uhs 1 tavsiye ederim firma pişman etmiyor
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doctor_bey 4 yıl
Beni 10mb/s kart bile idare ediyor, bununla uçarım herhalde
(telefonum 1080p video çek emiyor evet
)
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xmasx 4 yıl
Basarili, sandisk `in karti ortalama 10 MB/s yazip ciziyordu.
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ozgurakman1512 4 yıl
ısınabilir ve uzun ömürlü olmaz. henüz bu hızları kullanan cihaz sayısı az ve profesyonellere yönelik fotoğraf makineleri/kameralar dışında pek işlevselliği yok... telefonlarda adam gibi okuma yazma hızı olursa bunlar yaygınlaşır.
güzel ilerleme. umarım tlc nand lar gibi kısa ömürlü değildir.
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exclbr 4 yıl
pahalı olduktan sonra hızlı olsa kaç yazar
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YediGüzelAdam 4 yıl
Ben geçen yaz Çok araştırıp kamera ve fotoğraf makineleri performansı 4k video çekimi için başarılı bir kart aramıştım. ingiliz amerikan ve alman sitelerinin 10 da 9 unda lexar kafa atıyordu tüm markalara türkiyede 32gb 633x microsdxc si 300 küsür tllere(kendi sitesinde 49dolar) satılıyor resmen karaborsa ve bu marka sadece merak edip araştıracak adamların bildiği bir marka türkiyede :) ben Amazon prime ile kargo dahil 633x ini 80küsür dolara aldım.Arkadaşlar alacaksanız Sony samsung sandisk hiçbirini almayın lexar alın 633x in 95mb/sn yazma hızı var.
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Gece772 4 yıl
Ürün sitesi güzel...
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