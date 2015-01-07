CES 2015 : Lexar'dan 150MB/s hızlarına çıkabilen microSD kartlar

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Hafıza kartlarında hız yarışı devam ederken, önce Kingston ardından da Lexar CES 2015 fuarında yüksek veri transfer hızlarına ulaşabilen microSD kartlarını sergiledi. Lexar hız yarışında bir adım önde görünüyor.
Lexar 1000x microSDHC ve microSDXC adındaki hafıza kartları geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Fuarda ise katılımcılara sergileniyor. Firma SD Birliği tarafından belirlenen ve daha hızlı olan UHS-II Standardı Sınıf 3 özelliğini benimsemiş. Bu sayede veri transfer hızları 150MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor.
Lexar kart okuyucusunu da aynı standartlarda yazabilen ve USB 3.0 ile bilgisayarlara bağlanan bir şekilde tasarlamış. Böylece kartlar hem cihaz içerisinde kullanılırken, hem de veriler bilgisayara aktarılırken transfer hızlarından birşey kaybetmiyor.
Kartların fiyatına gelecek olursak 32GB kapasiteli model 47 Pound, 64GB kapasiteli model 85 Pound ve 128GB kapasiteli model 146 Pound olarak belirilenmiş. Kartların satışına ise bahar aylarında başlanacak. Kartlar UHS-I standardı ile de geriye dönük olarak uyumlu.
http://www.lexar.com/products/professional-microsd-1000x?category=5778 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
neyse ürünü çok beğendim özellikle verdiği hız bir harika. alacak olursam 128 gb olanını alırım. ve telefonum 4k çekiyorsa karta kaydederim. kartlar yavaş diye kabul etmeyen 16/32 gb hafızalı telefonlar var piyasada sayısız şekilde
ayni yerden 4 lü paketli 4 ve 8 gb lik flashbellekler almistim hic problem yasamadim.
Bunun 64 gb lik olanini gözümü kirpmadan alabilirim
güzel ilerleme. umarım tlc nand lar gibi kısa ömürlü değildir.