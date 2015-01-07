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CES 2015 : Mad Catz'den hem PC hem Android cihazlar için oyun kontrolcüsü

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Mad Catz'den hem PC hem Android cihazlar için oyun kontrolcüsü

Oyun odaklı çevrebirimleri ile tanıdığımız Mad Catz, CES 2015 fuarında pek çok yeni ürününü tanıttı. Bunlar arasında hem PC hem de Android cihazlar için oyun kontrolcüsü olarak kullanılbilen L.Y.N.X. 9 Mobile Hybrid Controller dikkat çekiyor. 

Oyunseverleri PC için ayrı Android cihazı için ayrı oyun kontrolcüsü edinmekten kurtaran L.Y.N.X. 9 Mobile Hybrid Controller, Bluetooth üzerinden bağlantı sağladığı için uyumlu akıllı televizyonlarla da kullanabiliyorsunuz. 

Katlanabilir bir yapıda olan ürün bu sayede gömlek cebine girebilecek kadar küçülüyor. Ayrıca masaüstü stand da dahil rahatlığınıza göre pek çok farklı şekle de girebiliyor. Cihazları oturtmak için entegre edilmiş kısım uzayabildiği için 7 inçe kadar ekranı olan cihazları koyabiliyorsunuz.

Entegre olarak mikrofona sahip olan model oyun oynarken gelen çağrılara cevap vermenizi sağlıyor. Ayrıca Android cihazlarınıza sesli komutlar verebiliyorsunuz. Metal ve diğer premum malzemelerden üretilen L.Y.N.X. 9 Mobile Hybrid Controller ürünü 300$ fiyat etiketi ile Mart ayında satışa sunulacak.  

http://www.pocket-lint.com/news/132271-mad-catz-l-y-n-x-9-is-the-swiss-army-knife-of-gaming-for-android-and-pc Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Tasarım bana çok iyi geldi, ama fiyat konusunda aynı fikirdeyim
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Redunay 4 yıl
Tasarımı örümceğe benziyor ve 700 lira alırım bi dal
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CooL_ROMEO 4 yıl
dx.com dan sipariş ettiğim Wamo Pro2 kontrolcüsü 25 dolar(XBOX 360 kontrolcusunun aynısı aynı konfor) . IOS da deneme fırsatı bulamadım ama sitede çalıştırdığı söyleniyor . Android ve PC üzerinde takır takır bütün oyunları oynuyorum . PC de bazı programlar yardımıyla android de de desteklenmeyen oyunlarda bazı programlar yardımıyla hallettim. 25 dolar mı 300 dolar mı güldürmeyin bu berbat tasarımla...
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Fenomenon 4 yıl
300$'a değmez
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OverClocK1ng 4 yıl
Süpermiş ama o ne fiyat öyle ya...
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sendomi 4 yıl
sıyırmış bunlar kafayı 300$ ps3 al be kardeşim yurt dışında bu nedir lov :)
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Neyinkafasi 4 yıl
Tasarım berbat.
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kraldostuz 4 yıl
300 dolara playstation 4 alırım be bune
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ouzqan 4 yıl
Düşünce güzel bir çok sistemle uyumlu olması hoş olmuş ama o tasarım pek hoş durmuyor . Beğenenler vardır mutlaka ama normal kontrolcüler gibi yapılıp fiyat daha uygun olsaydı güzel satış rakamları yakalayabilirlerdi.
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