CES 2015 : Mad Catz'den hem PC hem Android cihazlar için oyun kontrolcüsü





Oyun odaklı çevrebirimleri ile tanıdığımız Mad Catz, CES 2015 fuarında pek çok yeni ürününü tanıttı. Bunlar arasında hem PC hem de Android cihazlar için oyun kontrolcüsü olarak kullanılbilen L.Y.N.X. 9 Mobile Hybrid Controller dikkat çekiyor.





Oyunseverleri PC için ayrı Android cihazı için ayrı oyun kontrolcüsü edinmekten kurtaran L.Y.N.X. 9 Mobile Hybrid Controller, Bluetooth üzerinden bağlantı sağladığı için uyumlu akıllı televizyonlarla da kullanabiliyorsunuz.





Katlanabilir bir yapıda olan ürün bu sayede gömlek cebine girebilecek kadar küçülüyor. Ayrıca masaüstü stand da dahil rahatlığınıza göre pek çok farklı şekle de girebiliyor. Cihazları oturtmak için entegre edilmiş kısım uzayabildiği için 7 inçe kadar ekranı olan cihazları koyabiliyorsunuz.





Entegre olarak mikrofona sahip olan model oyun oynarken gelen çağrılara cevap vermenizi sağlıyor. Ayrıca Android cihazlarınıza sesli komutlar verebiliyorsunuz. Metal ve diğer premum malzemelerden üretilen L.Y.N.X. 9 Mobile Hybrid Controller ürünü 300$ fiyat etiketi ile Mart ayında satışa sunulacak.

http://www.pocket-lint.com/news/132271-mad-catz-l-y-n-x-9-is-the-swiss-army-knife-of-gaming-for-android-and-pc