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CES 2015 : Pacif-i dünyanın ilk akıllı emziği

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Pacif-i dünyanın ilk akıllı emziği

Her yaştan kişiye hitap etmeye başlayan akıllı teknolojiler CES 2015 fuarında deyim yerindeyse bebeğimizin beşiğine kadar girdi. Anne sıcaklığını hissettiren sistem sonrasında bu kez akıllı emzik karşımızda.

Pacif-i adlı ürün dünyanın ilk akıllı emziği olduğu iddiasında. Avrupa Tıp Komisyonu onayını bekleyen Pacif-i emziği silikon meme içerisinde bir termometre bulunduruyor ve Bluetooth 4.0 ile ebeveynler akıllı telefonları üzerinden vücut sıcaklığını takip edebiliyor. Değerler kritik seviyede ise ebeveynler bilgilendiriliyor. Ayrıca istatistik olarak uzun dönemli vücut sıcaklık değerlerini görebilmek mümkün.

Bebeğiniz emziği ile belirli bir mesafe uzaklaşırsa uygulama üzerinden kullanıcısını uyarıyor. Pacif-i ürünü gerekli tıbbi onayları aldıktan sonra 40$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ancak bebeğinin ağzının içerisinde radyasyon yayması muhtemel bir cihazı anneler kabul eder mi bilinmez. 

http://bluemaestro.com/product/pacifi-smart-pacifier/ Yorum Yaz
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Nfc olmalıydı
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Glorfindel1907 4 yıl
Yok arkadaş dünya git gide daha kötü bir hal alıyor teknoloji ilerledikçe insanlar kafayı yiyor
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GoldPunch 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149

Nfc olmalıydı

Bence de.
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doctor_bey 4 yıl
Bu emziği yapanlar emsin emi
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kasirga_ 4 yıl
Nedense çocuğuma ağzından radyasyon yaymak için 40$ vermek bana hiç mantıklı gelmedi :)
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alito 4 yıl
Onay alabileceğini pek sanmıyorum. Alsa bile talep görmesi zor.
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Technotronic 4 yıl
Radyasyon yayan bir ürün nasıl olurda onay alır .Kimse almaz bunu ellerinde patlar , fiyatta az birsey değil .
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Rachsuchtig 4 yıl
Akıllı don akilli atlet falan bekliyorum artik herşey beklenir artik
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Mr xXx 4 yıl
Bi o kalmıştı akıllanmamış.. Acaba hangi akıllı dan çıktı fikir,sıfatına uzun uzun bakmak istiyorum
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Parallel Killer 4 yıl
nerden aklınıza geldi bu da yahu
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Like a Sir 4 yıl
herkes radyasyon falan demişte cocuklar genelde emziğin ucunu koparır onu düşünen var mı ?
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xmasx 4 yıl
Gereksiz onca elektronık ates olcerler varken
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ozmenakif 4 yıl
Yok artık Lebron James...
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Innovative 4 yıl
Hiçbir annenin kabul edeceğini sanmıyorum böyle bir emziği
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