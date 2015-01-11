CES 2015 : Pacif-i dünyanın ilk akıllı emziği





Her yaştan kişiye hitap etmeye başlayan akıllı teknolojiler CES 2015 fuarında deyim yerindeyse bebeğimizin beşiğine kadar girdi. Anne sıcaklığını hissettiren sistem sonrasında bu kez akıllı emzik karşımızda.





Pacif-i adlı ürün dünyanın ilk akıllı emziği olduğu iddiasında. Avrupa Tıp Komisyonu onayını bekleyen Pacif-i emziği silikon meme içerisinde bir termometre bulunduruyor ve Bluetooth 4.0 ile ebeveynler akıllı telefonları üzerinden vücut sıcaklığını takip edebiliyor. Değerler kritik seviyede ise ebeveynler bilgilendiriliyor. Ayrıca istatistik olarak uzun dönemli vücut sıcaklık değerlerini görebilmek mümkün.





Bebeğiniz emziği ile belirli bir mesafe uzaklaşırsa uygulama üzerinden kullanıcısını uyarıyor. Pacif-i ürünü gerekli tıbbi onayları aldıktan sonra 40$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ancak bebeğinin ağzının içerisinde radyasyon yayması muhtemel bir cihazı anneler kabul eder mi bilinmez.

http://bluemaestro.com/product/pacifi-smart-pacifier/