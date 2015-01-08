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CES 2015 : Polaroid'den taşınabilir fotoğraf baskı makinesi Zip Mobile Printer

4 yıl
1,8b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Polaroid'den taşınabilir fotoğraf baskı makinesi Zip Mobile Printer

Günümüzde mobil cihazlar ve kamera ekranları sayesinde çektiğimiz fotoğrafların baskısını almaya pek ihtiyaç duymuyoruz. Albümlerimizi artık bulut depolama alanlarında oluşturmaya başlamışken bazı üreticilerin nabız yoklama babında baskı ürünleri piyasaya sürdüğünü görüyoruz. 

LG'nin taşınabilir fotoğraf baskı cihazından sonra Polaroid de taşınabilir bir fotoğraf baskı makinesine resmiyet kazandırdı. Zip Mobile Printer adındaki ürün Android veya iOS uyumlu cihazlardan anında baskı almanızı sağlıyor. 

Cihaz renkli olarak 5cm x 7.5cm ebadında baskılar verebiliyor. Basılacak fotoğrafların yönetimi uyumlu uygulama ile yapılırken, Bluetooth üzerinden baskılar cihaza gönderiliyor. NFC teknolojisi ile cihazlar arasında kolayca eşleşme yapmak mümkün. Uygulama bunun yanında kullanıcılara çeşitli filtreler eklemelerini de sağlıyor. Kolaj modunda ise kullanıcılar 9 farklı kareyi tek bir karede toplayabiliyor. 

Yazıcı LG de olduğu gibi Zink mürekkep kullanıyor. Daha doğrusu özel kağıtlar üzerindeki renk kristallerinin baskı esnasında ısıtılarak kağıt üzerine uygulanması sağlanıyor ve böylece resim ortaya çıkıyor. Bu bakımdan kartuş gerekmiyor. Tek bir şarjla 25 adet baskı alınabiliyor. Polaroid Zip Mobile Printer bahar aylarında 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

http://www.cnet.com/products/polaroid-zip-mobile-printer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bunlardan alıp fotoğrafçılığa başlamayı düşünüyorum, çekip satacam hemen; iyi fikir gibi duruyor ama uygulamada işe yararmı acaba? Birde o kağıtlar umarım pahalı değildir
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Fenomenon 4 yıl
Kartuş yok da "özel kağıtlar" kaç para?? 130$ çok pahalı sayılmaz ama baskı kağıtları çok pahalı olacaksa fazla işe yaramaz.
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