CES 2015 : SmartQsine mutfakta hangi malzemenin eksik olduğunu akıllı telefon yoluyla kullanıcıya bildiriyor





CES 2015 fuarı tabizi yerindeyse ağır abilerin geçit törenine sahne olacak. Ancak Kickstarter gibi platformlarda hayat bulmuş veya farklı yatırımlarla teknoloji dünyasına adım atmış pek çok küçük girişim de iddialı teknolojilerini bu fuarda sergileyecek. SmartQsine bunlardan birisi.





Girişim aynı adı taşıyan akıllı mutfak yardımcısını CES 2015 fuarında tanıtacak. SmartQsine bir ana tabaka ve ölçüm tabakalarından oluşan bir set. Gold Pad adındaki ana tabaka Silver Pad adındaki ölçüm tabakalarına bağlanıyor. Verileri toplayarak akıllı telefon uygulamasına gönderiyor.





Kullanıcı mutfağındaki gıda malzemesini Silver Pad üzerine koyduktan sonra ağırlığı yüzde 100 olarak hesaplıyor ve tabaka ağırlığı sürekli takip altında bulunduruyor. Ağırlık belirli bir seviye altına indikten sonra uyarı verilmeye başlanıyor. Dahili bataryası sayesinde sistemi uzun süre kullanmak mümkün. Sistemin kendi içerisindeki bağlantı Bluetooth ile Gold Pad'in kullanıcıya bağlantısı ise WiFi üzerinden yapılıyor.





Kullanıcı isterse alışverişe çıktığında sisteme bağlanıp hangi ürünün azaldığını görüyor ve eksik malzemeyi tedarik ediyor. Gold Pad kısmı setin en pahalı kısmı olacak. Silver Pad ise ucuz fiyatıyla birden fazla satın alınabilecek. Nisan 2015 tarihinde satışa başlayacak olan SmartQsine diğer detayları fuarda paylaşacak.

http://www.smartqsine.com/