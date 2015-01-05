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CES 2015 : SmartQsine mutfakta hangi malzemenin eksik olduğunu akıllı telefon yoluyla kullanıcıya bildiriyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : SmartQsine mutfakta hangi malzemenin eksik olduğunu akıllı telefon yoluyla kullanıcıya bildiriyor

CES 2015 fuarı tabizi yerindeyse ağır abilerin geçit törenine sahne olacak. Ancak Kickstarter gibi platformlarda hayat bulmuş veya farklı yatırımlarla teknoloji dünyasına adım atmış pek çok küçük girişim de iddialı teknolojilerini bu fuarda sergileyecek. SmartQsine bunlardan birisi. 

Girişim aynı adı taşıyan akıllı mutfak yardımcısını CES 2015 fuarında tanıtacak. SmartQsine bir ana tabaka ve ölçüm tabakalarından oluşan bir set. Gold Pad adındaki ana tabaka Silver Pad adındaki ölçüm tabakalarına bağlanıyor. Verileri toplayarak akıllı telefon uygulamasına gönderiyor. 

Kullanıcı mutfağındaki gıda malzemesini Silver Pad üzerine koyduktan sonra ağırlığı yüzde 100 olarak hesaplıyor ve tabaka ağırlığı sürekli takip altında bulunduruyor. Ağırlık belirli bir seviye altına indikten sonra uyarı verilmeye başlanıyor. Dahili bataryası sayesinde sistemi uzun süre kullanmak mümkün. Sistemin kendi içerisindeki bağlantı Bluetooth ile Gold Pad'in kullanıcıya bağlantısı ise WiFi üzerinden yapılıyor. 

Kullanıcı isterse alışverişe çıktığında sisteme bağlanıp hangi ürünün azaldığını görüyor ve eksik malzemeyi tedarik ediyor. Gold Pad kısmı setin en pahalı kısmı olacak. Silver Pad ise ucuz fiyatıyla birden fazla satın alınabilecek. Nisan 2015 tarihinde satışa başlayacak olan SmartQsine diğer detayları fuarda paylaşacak. 

http://www.smartqsine.com/ Yorum Yaz
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darkaura 4 yıl
kurumsal isletmelere cozum ureten adamlar, bireysel ihtiyaclara teknoloji ile cevap vermeye calisirlarsa iste boyle sacmalarlar. kardesim benim dolabimda 10 cesit, bilemedin 20 cesit yiyecek var. onlarin yarisinida her buzdolabini actigimda goruyorum, ne durumdalar, eksik, bozulan varmi. ben kurumsal buyuk isletme degilimki stogumdaki 1000 cesit malin ne durumda oldugunu takip etmede zorlaniyim. kurumsal kafa ile bireysel ihtiyaclari goremezsin. bireysel ihtiyaclari rahmetli steve jobs cok iyi okurdu. oda buyuk oranda kurumsal altyapidan degil, hipi kulturunden, garaj geleneginden geldigi icin. bu sebebden bilisim teknolojisi is ortamindan, gundelik hayata yonelirken, microsoft kin one, zune, wp ile hep duvara toslarken apple yuzmilyonlar satiyordu.
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xmasx 4 yıl
Guzelde Turkiyede is gormez :/
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camoka5 4 yıl
Ben böyle saçma icat görmedim. Bildiğin pilli tartıyı, smartqsine diye paketlemişler.
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Elsa 4 yıl
Radyasyon bir yana bir de pili bitecek mi diye mi bakacağız
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doctor_bey 4 yıl
Radyasyonu her yere sokmaya başladılar, yakında donumuzda elektronik olur, ne zaman tuvaletimizin geleceğini falan söyler, en yakındaki tuvalete yönlendirir falan...
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keskin53 4 yıl
ve sonra radyonlu yiyecek ortaya cıktı
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aspirin_00 4 yıl
teknoloji tasarım dersinde öğrencime buzdolabının meyvsime göre hangi meyve sebze ne kadar olması gerekeni hesaplayıp sana kapakta bildirisini veren proje yaptırmıştım :D
bu yola doğru gidiyoruz. demek :D
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javaprof 4 yıl
yav donanım laptop haberi falan verin bunu kim okuyacak ucuz şarzı çok giden bi laptop çıkmadı mı şu cesde ingilizcem de tam yeterli değil 3 laptop haberi var en ucuzu 1149 dolar.
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