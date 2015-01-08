CES 2015 : Toshiba NFC özelliğini hafıza kartlarına getiriyor





Geçmişte sadece taşınabilir cihazlardaki verileri depolamak amacıyla yola çıkan hafıza kartları zamanla WiFi üzerinden paylaşım gibi çeşitli fonksiyonlar kazanmaya başladı. Toshiba'nin CES 2015 fuarına getirdiği SD kartlar ise NFC özelliğine sahip.





Toshiba yeni nesil SDHC kartlarındaki NFC özelliğini verimliliği artırma amacıyla kullanıyor. Daha önce bir kart okuyucu ile hafıza kartlarının içerisinde ne olduğunu görmek gerekiyordu. Toshiba NFC hafıza kartları ise uyumlu Android uygulamasının açık olduğu akıllı telefonu yaklaştırdığınızda ne tür verilere sahip olduğunu ve kapasitenin ne kadarının kullanımda olduğunu bildiriyor. Ayrıca 16 adede kadar mevcut fotoğrafların önizlemesini yapabiliyor.





Elbette hafıza kartını örneğin dizüstü bilgisayara veya bir tablet modeline takarak da incelemeniz mümkün. Ancak pratiklik açısından Toshiba önemli sayılabilecek bir yeniliğe imza atmış.





Yeni SDHC kartlar SD Speed Class 10 ve USH-I standartları ile minimum 10MB/s transfer hızlarına ulaşabiliyor. Kartlar 8GB/16GB/32GB kapasiteler ile Şubat ayında satışa sunulacak. Memory Card Preview uygulaması da indirilebilir durumda.

http://www.businesswire.com/news/home/20150107006556/en/Toshiba-Launches-Worlds-NFC-Built-in-SDHC-Memory#.VK64JYqsU3L