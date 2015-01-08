Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : ZTE dokunmatik ekranlı Spro 2 projeksiyon cihazını duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
729
1
6
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015 : ZTE dokunmatik ekranlı Spro 2 projeksiyon cihazını duyurdu

Geçen yıl tanıttığı dokunmatik ekranlı ve Android işletim sistemli Spro projeksiyon cihazı henüz satışa sunulmuşken, CES 2015 fuarında devam modeli de resmiyet kazandı. Spro 2 ilk nesilden pek de farklı değil. 

Üzerinde 4 inçlik dokunmatik bir ekran bulunan cihaz Android işletim sistemi ile çalışıyor. Bu sayede dışarıdan herhangi bir içerik kaynağı bağlantısı gerekmeden cihaz üzerinden içerikleri yansıtabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine cihaz üzerinde belge düzenlemesi de yapabiliyorsunuz. 

Kullanımı kolay bir arayüz barındıran cihazda 200 lümen lamba parlaklığı mevcut ve 120 inçe kadar 720p çözünürlüğünde yansıtma yapabiliyor. 6300 mAH gücündeki bataryası ise 3 saate kadar sürekli kullanım sunabiliyor. Kompakt yapısı sayesinde cihazı çantanıza koyup istediğiniz yere götürebilirsiniz. 

Cihazın dış tasarımı ilk modele göre biraz elden geçirilmiş ve keskin hatlarla birlikte metalik bir görünüme kavuşmuş. Hatta biraz daha tablet tasarımlarına yaklaşmış diyebiliriz. İlk nesil standart plastik bir projeksiyon cihazı görümündeydi. 

WiFi ve 4G olarak iki ayrı versiyona sahip olacağı tahmin edilen cihaz ayrıca 8 cihaza kadar 4G bağlantısını paylaştırabiliyor. Cihaz yıl içerisinde kontratlı ve kontratsız olarak satışa sunulacak.  

http://www.businesswire.com/news/home/20150105006538/en/ZTE-Reveals-Generation-Smart-Projector-Spro-2#.VK2urIqsU3J Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
En azından ilkine göre daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Ben begedim, ozellikle bu tur cihazlar uzerine yogunlasmalilar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
şu tasarımı kendilerine özgü yapsalar çözünürlük iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
cep telefonu ekranları varken, boşu boşuna ekran koymuşlar !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Olmuş dedirten cinsten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Apple yapmış gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl TP-LINK Archer C8 Router Video İnceleme 4 yıl Oculus Rift "crescent bay" Ölmeden önce mutlaka deneyin! 4 yıl ASUS ZenFone 2 ön inceleme 4GB RAMli ilk telefon 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 7 Ocak 2015 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim