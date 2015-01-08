CES 2015 : ZTE dokunmatik ekranlı Spro 2 projeksiyon cihazını duyurdu





Geçen yıl tanıttığı dokunmatik ekranlı ve Android işletim sistemli Spro projeksiyon cihazı henüz satışa sunulmuşken, CES 2015 fuarında devam modeli de resmiyet kazandı. Spro 2 ilk nesilden pek de farklı değil.





Üzerinde 4 inçlik dokunmatik bir ekran bulunan cihaz Android işletim sistemi ile çalışıyor. Bu sayede dışarıdan herhangi bir içerik kaynağı bağlantısı gerekmeden cihaz üzerinden içerikleri yansıtabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine cihaz üzerinde belge düzenlemesi de yapabiliyorsunuz.





Kullanımı kolay bir arayüz barındıran cihazda 200 lümen lamba parlaklığı mevcut ve 120 inçe kadar 720p çözünürlüğünde yansıtma yapabiliyor. 6300 mAH gücündeki bataryası ise 3 saate kadar sürekli kullanım sunabiliyor. Kompakt yapısı sayesinde cihazı çantanıza koyup istediğiniz yere götürebilirsiniz.





Cihazın dış tasarımı ilk modele göre biraz elden geçirilmiş ve keskin hatlarla birlikte metalik bir görünüme kavuşmuş. Hatta biraz daha tablet tasarımlarına yaklaşmış diyebiliriz. İlk nesil standart plastik bir projeksiyon cihazı görümündeydi.





WiFi ve 4G olarak iki ayrı versiyona sahip olacağı tahmin edilen cihaz ayrıca 8 cihaza kadar 4G bağlantısını paylaştırabiliyor. Cihaz yıl içerisinde kontratlı ve kontratsız olarak satışa sunulacak.

http://www.businesswire.com/news/home/20150105006538/en/ZTE-Reveals-Generation-Smart-Projector-Spro-2#.VK2urIqsU3J